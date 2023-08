Características físicas de Donald Trump na folha de reservas sob escrutínio

Como todos já sabem, o ex-POTUS entregue às autoridades na prisão do condado de Fulton na noite passada, depois de ter sido indiciado criminalmente por supostamente tentar subverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia.

DT posou para sua foto carrancuda, que foi então transmitida para todo o mundo. Então, outra coisa chamou a atenção do público… em sua folha de registro, o cabelo de Trump foi descrito como “Loiro ou Azul Morango”, e sua altura e peso foram listados como 1,80 metro e 90 quilos.

Estrategista democrata Sawyer Hackett insistiu: “Há ZERO chance de Trump ter 6’3 e 215 libras.”

Repórter da NFL Scott Kacsmar postou um foto lado a lado comparação entre o gordinho Trump e a musculosa estrela do futebol Larry Fitzgerald, cada um com quase as mesmas características físicas. A legenda dizia: “COMO O INFERNO”.