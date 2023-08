Como ativar o protocolo de gratidão TS 1 no Overwatch Underworld

O evento da 6ª temporada de Overwatch 2 chegou! Inclui a skin e o ícone do jogador de Brigitte Sparkplug, junto com alguns sprays, linhas de voz, Battle Pass Experience e títulos de jogadores. Os jogadores podem participar de missões cooperativas em King’s Row entre 10 de agosto e 5 de setembro. Durante este evento, os ômnicos devem ser salvos das forças do Setor Nulo. De qualquer forma, se você quiser saber como Ative o Protocolo de Gratidão TS 1 em Overwatch Underworld, certifique-se de ler o guia até o final.

O que são missões de história do submundo?

Underworld é uma experiência PvE gratuita que é o ponto focal do evento Underworld. Na nova aba Missões no menu principal, você encontrará todas as missões de Invasão que acabaram de ser lançadas.

Essencialmente, Underworld é um teste do novo modo PvE Story, Invasion. Você e três outros jogadores são designados para completar várias tarefas e objetivos em torno de um mapa, destruindo ondas de robôs do Setor Nulo. Underworld parece uma versão atualizada de King’s Row, com uma pintura inspirada no Setor Nulo e várias novas áreas para batalhar.

No geral, o evento Underworld consiste em quatro tipos diferentes de missões. Existem atualmente quatro modos disponíveis no Underworld, e os outros serão lançados ao longo da semana. Há uma pequena diferença na abordagem da fórmula do Submundo, já que cada um tem uma mecânica diferente, uma lista de heróis diferente e assim por diante:

Em 14 de agosto, Underworld: Death from Above será lançado.

Em 21 de agosto, Underworld: Ultimate Zones será lançado.

Em 28 de agosto, Underworld: Invasion Mystery Swap será lançado.

Modos de dificuldade na missão do submundo em Overwatch 2

Os diferentes modos de dificuldade do Underworld também podem ser do interesse de jogadores veteranos em busca de um desafio. Você pode escolher entre quatro modos de dificuldade ao entrar na fila do Submundo: Normal, Difícil, Especialista e Lendário.

Ao aumentar a dificuldade do Submundo, as missões se tornarão mais desafiadoras. Será mais difícil para os inimigos atingirem, eles surgirão em maior número e terão uma reserva de saúde maior. Também é importante notar que na dificuldade mais difícil, Legendary, há um modificador semanal especial que muda drasticamente a jogabilidade.

Como jogar missões de história do submundo: ative o protocolo de gratidão TS 1

Underworld é um conjunto de missões de história PVE cooperativas gratuitas que foram introduzidas na 6ª temporada de Overwatch 2. Para ativar o Protocolo de Gratidão TS 1:

Você pode acessar Jogar através do menu principal. Escolher Missões da lista de reprodução. De Missões hub, selecione a tela anunciando Novas missões de evento disponíveis . Digitar Submundo – King’s Row. Nesta seção, você pode selecionar as missões do evento King’s Row e o nível de dificuldade desejado.

Qual é o objetivo principal?

Então, como você sabe como ativar o Protocolo de Gratidão TS 1, sabe qual o objetivo principal de fazer isso?

Ao jogar a primeira edição do Underworld, você tem a tarefa de consertar e proteger um robô chamado TS-1 para libertar alguns cidadãos presos de um bunker nas profundezas de King’s Row. No Setor Nulo, você enfrentará alguns robôs que parecem muito familiares antes de atacar as linhas de frente para eliminar quaisquer inimigos restantes.

Há muita diversão nessas missões quando comparadas a outras. É somente através da cooperação ou de habilidades especiais que se pode derrotar os inimigos inspirados na Invasão no Setor Nulo. Além disso, existem peças de história escondidas por toda a paisagem, bem como desafios específicos para completar. Por último, as novas missões de história são uma boa mudança de ritmo em relação à tarifa habitual de Overwatch, o que pode encorajar alguns jogadores a investir algum dinheiro nas missões de história.

Se você está se perguntando quanto tempo terá para ativar o Protocolo de Gratidão TS 1 ou quanto tempo durará essa promoção, lembre-se que ela só durará até 5 de setembro porque o Submundo está aberto apenas por um mês.

Etapa Descrição 1 Vá para a seção “De nada, humano!” desafio em Overwatch 2. 2 Espere o Bot começar a andar. 3 Use o menu de comunicação do jogo. 4 Selecione “Olá” ou “Obrigado” no menu de comunicação enquanto estiver de frente para o robô TS-1. 5 Ative com sucesso o protocolo de gratidão do TS-1. 6 Ganhe recompensas: 2.500 XP do Passe de Batalha.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você sobre como ativar o protocolo de gratidão TS 1 no Overwatch Underworld. Obrigado por me dar um tempo valioso para ler este guia. Esperamos que este guia seja útil para você. Mas, caso você enfrente algum problema ao ativar o Protocolo de Gratidão TS 1, comente abaixo e nos informe.

