Como fazer acordo com o Banco do Brasil? Confira agora mesmo

O Banco do Brasil (BB) é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, além de ser também uma das mais antigas e tradicionais. Nesse sentido, ele conta com diversos produtos e serviços para seus clientes, como conta corrente, cartão de crédito, empréstimo, investimento, consórcio, seguro, entre outros.

No entanto, dificuldades financeiras podem aparecer, impedindo que as contas sejam pagas em dia. Dessa forma, como resultado o cliente acaba ficando inadimplente com o banco.

Se esse é o seu caso, não se preocupe. O Banco do Brasil tem várias formas de facilitar o seu dia a dia e te ajudar a renegociar suas dívidas pelos seus canais digitais. Assim, você pode escolher a melhor opção para o seu bolso e evitar que seu nome fique sujo no mercado.

A seguir, confira vários meios de fazer acordo com o BB e veja como é simples e rápido resolver sua situação e voltar a ter tranquilidade financeira.

Como negociar dívida com o Banco do Brasil?

Se você possui dívida em aberto com o Banco do Brasil, é possível fazer a sua negociação de várias formas diferentes. Isso porque o banco oferece os seus canais digitais para a resolução da inadimplência de seus clientes, bem como também participa de programas parceiros. Confira a seguir.

Autoatendimento

O autoatendimento é um dos canais que o Banco do Brasil disponibiliza para os seus clientes negociarem as suas dívidas. Para isso, basta entrar no site do banco e acessar a sua conta na área do cliente.

Após fazer o login, basta clicar na opção “Solução de dívidas”. Dessa forma, será possível analisar as contas em aberto, bem como as propostas de negociação que o banco oferece.



Para negociar, selecione a opção “Organize suas dívidas” e escolha a opção que melhor atende às suas condições.

Aplicativo Banco do Brasil

O aplicativo do Banco do Brasil está disponível para aparelhos Android e IOS. Para negociar as suas dívidas pelo app, é necessário fazer o login e selecionar a opção “Solução de dívidas” e, depois, a opção “Organize suas dívidas”.

Assim, será possível quitar todos os débitos ou escolher apenas uma das dívidas para fazer o acordo. Por fim, confirme a operação e escolha como deseja fazer o pagamento: por meio de boleto bancário ou com o saldo disponível na conta.

Acesso Fácil

Se você não tem mais conta aberta no Banco no Brasil, mas ainda possui pendências com a instituição, esta é a melhor opção para negociar as suas dívidas. Além disso, esta opção também atende as pessoas que desejam acessar o serviço sem utilizar senha.

Para negociar as suas pendências por este canal, siga o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o portal Acesso Fácil e faça login com o seu CPF; Assim, confira o saldo que aparecerá no site; Depois, acesse o “Portal Solução de Dívidas” com o seu CPF; Para entrar, utilize a senha provisória que o site irá gerar; Em seguida, confirme a identidade do cliente; Por fim, confira as pendências que podem ser negociadas e siga com o processo de negociação de acordo com as instruções da tela.

WhatsApp

Também é possível negociar as suas pendências com o Banco do Brasil por meio do WhatsApp. Para isso, basta salvar o número (61) 4004-0001 e enviar uma mensagem ou #renegocie para seguir com a negociação.

Serasa Limpa Nome

A Serasa Limpa Nome é uma iniciativa da Serasa, instituição brasileira de análise de crédito. Ela é uma parceira do Banco do Brasil. Dessa forma, os clientes do banco também podem negociar as suas dívidas por meio do feirão.

No site da Serasa, você consegue acessar várias ofertas e acessar as melhores condições de negociação. Confira os canais disponíveis:

Aplicativo Serasa;

Site Serasa Limpa Nome;

WhatsApp da Serasa, pelo número (11) 99575-2096.