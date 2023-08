Como você pode obter um pagamento direto de $ 975?

EUuma tentativa de fornecer alívio financeiro muito necessário, Pensilvânia está lançando um programa que pode colocar até $ 975 diretamente para os bolsos dos residentes elegíveis. Esta iniciativa enquadra-se noPrograma de desconto de imposto sobre propriedade/aluguele pretende distribuir US$ 140 milhões em impostos prediais e abatimentos de aluguéis.

Se você é um residente da Pensilvânia que’s 65 anos ou maisa viúva ou viúvo com 50 anos ou maisou uma pessoa com deficiência com pelo menos 18 anos de idade, você pode estar na fila por algum dinheiro extra. Os limites de renda para elegibilidade são fixados em $ 35.000 para proprietários e uma renda anual de $ 15.000 para locatários. Notavelmente, metade do Pagamentos da Previdência Social recebidos por proprietários ou locatários não serão contabilizados para esses limites de renda.

O financiamento do programa, totalizando $ 140 milhõesé cortesia do Lei do Plano de Resgate Americano. Desde 1 de julhoos residentes elegíveis da Pensilvânia têm recebido cheques, com o desconto padrão chegando a $ 650. No entanto, alguns indivíduos afortunados podem até se qualificar para descontos suplementares que atingem um valor impressionante $ 975.

Reivindicando seu desconto: o que você precisa saber

Depois de confirmar sua elegibilidade, o processo para reivindique seu desconto é relativamente direto. Você precisará registrar uma reclamação e os descontos serão processados ​​dentro de uma janela de quatro a seis semanas a partir do momento em que sua reclamação for enviada. A boa notícia é que o pagamento pode ser recebido por meio de depósito direto ou como um cheque enviado pelo correio.

Embora possa parecer que você tem muito tempo, os residentes elegíveis devem fazer seus movimentos mais cedo ou mais tarde. O prazo final para a apresentação de uma reclamação é 31 de dezembro. Lembre-se, você não quer perder esta valiosa oportunidade de garantir assistência financeira.

Para registre sua reclamação e, potencialmente, colocar as mãos naquele tão necessário dinheiro infusão, vá para receita.pa.gov O portal on-line é fácil de usar e projetado para guiá-lo pelo processo com facilidade.

Em conclusão, os residentes da Pensilvânia têm uma chance de ouro de aliviar seus encargos financeiros por meio do Programa de desconto de imposto sobre propriedade/aluguel. Quer você seja um proprietário ou locatário, com 65 anos ou maisou alguém com incapacidadeeste programa pode trazer até $ 975 diretamente no seu bolso. Com o prazo final 31 de dezembro no horizonte, não perca esta oportunidade.