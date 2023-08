Dana White prevê que Mark Zuckerberg x Elon Musk renderia US$ 1 bilhão

Dana White acredita que uma luta potencial entre Mark Zuckerberg e Elon Musk poderia facilmente ser a luta mais lucrativa da história do esporte.

Caso você tenha perdido de alguma forma, durante o verão, Zuckerberg e Musk – os dois magnatas dos negócios encarregados do Facebook e do Twitter, respectivamente – decidiram que estariam interessados ​​em lutar um contra o outro depois que Zuckerberg revelou o Threads como uma alternativa ao Twitter. A conversa rapidamente se voltou para os dois acertando as contas no UFC, e sempre o próprio empresário, o presidente do UFC, Dana White, aproveitou a chance de promover tal espetáculo. E embora as conversas sobre o possível confronto tenham esfriado nas últimas semanas, White diz que ainda está trabalhando para fazer a luta acontecer.

“É real”, disse White no Hotboxing com Mike Tyson podcast. “Eles querem lutar. É real… É engraçado porque estávamos conversando sobre o Coliseu para aquela luta e eu realmente tive uma reunião com a equipe do Ministro da Cultura na Itália para realmente realizar aquela luta no Coliseu se isso acontecesse. Estavam falando.”

White acrescentou que, caso isso aconteça, os dois bilionários também passarão por testes antidoping para a luta, como em uma luta real do UFC. E embora a luta certamente não seja de alto nível, White ainda acha que o confronto pode ser competitivo. Zuckerberg, 38 anos, é um grande fã de MMA e é faixa-azul de jiu-jitsu brasileiro, chegando a competir em alguns torneios de grappling recentemente. Em contraste, Musk, 52, recentemente passou algum tempo treinando com Georges St-Pierre e também tem experiência em judô.

“Zuckerberg leva isso muito a sério”, disse White. “Ele é um grande fã do UFC. Ele treina. Ele é fã de MMA… Mas Elon cresceu praticando judô. Ele é um cara legal do judô.”

Na era do boxe de influenciadores, lutas bilionárias podem ser apenas o próximo passo lógico na promoção de lutas. E para Dana White e o UFC, o apelo é óbvio: muito dinheiro e imprensa. Na verdade, White acredita que, se a luta acontecer, colocaria qualquer outra luta antes dela para envergonhar em termos de dinheiro.

“É uma daquelas lutas que se fizéssemos isso, eu construiria uma eliminatória matadora com toneladas de grandes lutas, e então você teria o evento principal”, disse White. “Pense em como essa luta é grande: dois dos caras mais ricos e poderosos da porra do mundo vão lutar no maior palco de todos os tempos. Todo mundo faria [pay for it]! Quem diabos não quer ver essa luta? Quem não quer ver essa luta? Todo mundo iria assistir. Esse é o tipo de luta que sua avó assistiria. É um enorme – [Donald] Trump teria que lutar [Joe] Biden para uma luta ser maior do que isso.

“Acho que essa coisa rende um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. A maior luta de todos os tempos foi Conor [McGregor] e Floyd [Mayweather] que fez cerca de quatro milhões de compras de pay-per-view, e o segundo maior foi Floyd e Manny [Pacquiao] que estava literalmente logo atrás dele.