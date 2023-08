Dana White’s Contender Series semana 3 caiu para 4 lutas após uma luta descartada na pesagem

A terceira semana da Contender Series de Dana White seguirá em frente com apenas quatro lutas, depois que uma luta foi descartada antes da pesagem na segunda-feira.

Uma luta peso-mosca entre Felipe Dos Santos e Luciano Pereira foi retirada do card com dirigentes do UFC afirmando que Pereira não pôde pesar “devido a problemas médicos”. Como resultado, a luta com Dos Santos foi cancelada antes do card de terça-feira.

Na verdade, Dos Santos já havia atingido o peso de 124,5 libras antes de chegar a notícia de que a luta com Pereira estava cancelada.

Enquanto isso, os pesos médios serão os destaques no evento principal da terceira semana da The Contender Series, com Eli Aronov enfrentando Zachary Reese. Ambas as lutas atingiram a balança com exatamente os mesmos 185,5 libras para a luta.

Até agora nesta temporada, todos os 10 vencedores competindo no The Contender Series receberam contratos para competir no UFC, então será interessante ver o que acontece com o último card agora com quatro lutas no total.

O cartão começa às 20:00 ET na terça-feira e vai ao ar na ESPN +.

Aqui estão os resultados completos da pesagem para a semana 3 do The Contender Series:

Evento principal dos médios: Eli Aronov (185,5) x Zachary Reese (185,5)

Peso meio-médio: Kaik Brito (169) x Oban Elliott (170,5)

Peso palha feminino: Isis Verbeek (114,5) x Josefine Knutsson (116)

Peso pena: Luis Pajuelo (145,5) x Robbie Ring (145,5)