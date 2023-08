Drake choca fãs em Los Angeles ao trazer LeBron James e Bronny ao palco

Drake e 21 Selvagem certamente sabe como atrair os nomes das estrelas, já que eles trouxeram muitas estrelas durante a turnê ‘It’s All a Blur’ nas últimas semanas.

A multidão de Los Angeles foi à loucura quando Drake subiu ao palco com NBA lenda Lebron James e seu filho bronny. Ele também reservou um tempo para autografar uma cópia de seu livro de poesia para um fã.

LeBron e sua família estão se tornando frequentadores regulares de grandes shows como este, já que ele foi visto recentemente em um Brent Faiyaz mostrar.

Existe uma grande relação entre Drake e LeBronfamília de, como bronny parece receber apoio regular do rapper durante os estágios iniciais de sua carreira no basquete.

Drake acompanhado LeBron em 2020 na quadra para ver bronny jogo e essa amizade claramente durou devido a sua aparição durante o recente show em Los Angeles.

O novo corte de cabelo de Drake

Quase tudo o que as celebridades fazem tem uma audiência em algum lugar e, portanto, não deve surpreender que o mundo das mídias sociais tenha entrado em colapso total por Drake fazendo um novo corte de cabelo.

O novo estilo do rapper foi lançado pela primeira vez esta semana, quando ele saiu para correr com Kevin Durant do Phoenix Suns.

Drakeconhecido por ser fã do Toronto Raptorsque venceu Durantde Golden State Warriors nas finais da NBA há vários anos, estabeleceu um relacionamento próximo com várias estrelas do basquete, tal é a natureza interligada do esporte e da música popular na América do Norte.

É um visual que só pode ser descrito como corajoso, especialmente para um homem de certa idade, mas Drake um tanto puxa um corte de cabelo estilo pompom duplo.

Juntamente com um conjunto rosa brilhante de laços de cabelo, Drake está mantendo seu afro selvagem domesticado dessa maneira, deixando-o com o que parecem ser duas grandes mechas de cabelo em forma de protetor de orelha em cada lado de sua cabeça.