É possível? Madden 24 Superman Pass de Mahomes: é possível? Patrick Mahomes e seu novo passe de super-homem em Madden 24

Patrick Mahomes é sempre um código de trapaça em Madden, mas Madden 24 está levando isso a um novo nível. As primeiras imagens do jogo mostram que a estrela da capa duas vezes tem uma nova animação especial de arremesso que pode levar a quebra de controladores.

Alguns dirão que é realista, pois é baseado no incrível arremesso do Superman que Mahomes fez no Super Bowl 55, quando os Chiefs perderam para os Buccaneers por 31-9.

VEJA a passagem do super-homem de Mahomes em Madden 24

Esta animação de passe do super-homem do Mahomes vai quebrar os controladores em Madden 24Parker Johnson

No ano seguinte, seu admirável desempenho na derrota lhe rendeu uma vaga na capa do Madden 22, dividida com o quarterback para o qual perdeu no Super Bowl, Tom Brady.

Esta animação de passe do super-homem do Mahomes vai quebrar os controladores em Madden 24

Demorou mais 2 anos, mas agora a EA Sports colocou uma versão daquele famoso arremesso no jogo, dando aos usuários um novo truque divertido para usar contra seus amigos.

Mahomes está de volta ao clube de classificação 99 em Madden 24 pela terceira vez, depois de ser classificado como 95 em Madden 23.