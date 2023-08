Fortuna de Kai Cenat: Quanto dinheiro o streamer está ganhando com o Twitch?

Ao criador de conteúdo americano Kai Cenat é um dos influenciadores mais populares nas mídias sociais.

O streamer ganhou notoriedade pela primeira vez através YouTubemas no início 2023 ele se tornou o criador mais popular em Contração muscular acumulando $ 6,5 milhões de assinantes.

Ele também tem 4 milhões de seguidores sobre YouTube e 5 milhões sobre Instagram.

Cenate tem uma renda mensal estimada de $ 1,5 milhões de dólares e ele patrimônio líquido é relatado para estar em torno $ 12 milhões de dólares.

Sua renda declarada de Contração muscular sozinho é $ 3 milhões de dólares por ano.

Qual é o passado de Kai Cenat?

Kai Cenatquem é 21 anos de idadenasceu em Cidade de Nova York em 2001. Seus pais são imigrantes de Haiti e Trindade e Tobago. Ele tem um irmã gêmea nomeado kaiaum irmão mais velho chamado obrigadoe um irmão mais novo chamado Kaleel.

Cenate cursava administração de empresas na Faculdade Estadual de Morrisville antes de desistir em 2020 para se concentrar em seu mídia social carreira.

O criador ganhou fama em YouTube em 2018 depois de colaborar com AMP (Qualquer Meio Possível) coletivo. Ele é conhecido por seus vídeos fazendo esquetes cômicos, jogos, pegadinhas, desafios de culinária e falando sobre eventos atuais.

Kai ganhou o streamer do ano no Prêmios de Streamer em Marchar e é considerado um dos maiores criadores negros do Estados Unidos.

O motim do Cenat em Nova York

Cenate esteve recentemente no noticiário por ter problemas com a lei na última Sexta-feira depois que milhares de pessoas compareceram a um Union Square Park “encontro”onde o streamer prometeu distribuir PlayStation 5 consoles, microfones, teclados, webcams, cadeiras de jogos e vales-presente de um caminhão.

Depois que milhares de pessoas apareceram violência estourou entre os catadores e polícia.

Dezenas de adolescentes foram presos durante o incidente e Cenate também foi detido e autuado em flagrante tumulto de primeiro grauassim como contravenção incitar um motim e montagem ilegal. Cenate não tinha um permitir para realizar um evento público tão grande.

O criador foi libertado da prisão no sábado, mas ele terá que aparecer em tribunal sobre 18 de agosto.