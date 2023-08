Guia definitivo para instalação e recursos

O Sprinkler Timer da Orbit é um dispositivo de última geração projetado para fornecer aos usuários uma maneira eficiente e conveniente de gerenciar suas necessidades de irrigação. Este guia fornece uma visão geral abrangente dos recursos do temporizador, processo de instalação e dicas para solução de problemas.

O temporizador de sprinkler Orbit é um produto da Orbit® Irrigation Products, Inc. Ele foi projetado para ser usado como um temporizador de sprinkler automático para ativar válvulas de irrigação de 24 VCA. O temporizador está equipado com o exclusivo easy-set logic™ da Orbit, que combina programação simples com a mais recente tecnologia e versatilidade de temporizador. Se você precisa de um programa de irrigação totalmente automático, semiautomático ou manual, este temporizador tem o que você precisa.

Número da etapa Ação Descrição 1 Selecione um local Escolha um local próximo a uma tomada elétrica e garanta temperaturas operacionais adequadas. 2 Monte o temporizador Use o modelo fornecido para montar o temporizador na parede. 3 Conecte os fios da válvula Descasque os fios e conecte-os aos terminais apropriados. 4 Conecte a alimentação do transformador elétrico Conecte o conector de alimentação e conecte o transformador a uma tomada. 5 Ativar bateria Remova a tira plástica para ativar a bateria pré-instalada.

Chave Phillips

Descascadores de fios

Selecione um local: Escolha um local próximo a uma tomada elétrica, garantindo que as temperaturas de operação estejam entre 0° e 70° Celsius. O temporizador deve ser facilmente acessível aos fios do sprinkler. Monte o temporizador: Use o modelo de montagem fornecido para marcar a localização do parafuso na parede. Instale um parafuso nº 8 na parede, deixando a cabeça do parafuso saliente 3 mm. Pendure o cronômetro no parafuso usando a ranhura da fechadura. Conecte os fios da válvula: Retire 12 mm do isolamento plástico de cada fio. Conecte um fio de cada válvula a um único fio “Comum” do sprinkler. O fio restante de cada válvula deve ser conectado a um fio de sprinkler colorido separado. Conecte a alimentação do transformador elétrico: Conecte o conector de alimentação ao temporizador e conecte o transformador a uma tomada elétrica de 120V. Ativar bateria: Remova a tira plástica para ativar a bateria de lítio CR2032 pré-instalada. Esta bateria mantém o programa durante quedas de energia.

O temporizador oferece dois programas independentes (A, B) para flexibilidade. Cada programa consiste em um grupo de estações com horários de início e de execução específicos. Veja como configurá-lo:

Definir relógio: Gire o dial para [SET CLOCK] e ajuste a hora atual usando o [+/–] botões. Definir data: Gire o dial para [SET DATE] e ajuste o ano, mês e data de acordo. Hora de início: Gire o dial para [START TIME] e selecione a hora de início de rega desejada.

Características adicionais

Atraso devido a chuva: Este recurso permite atrasar a rega por 24, 48 ou 72 horas.

Este recurso permite atrasar a rega por 24, 48 ou 72 horas. Rega manual: Regue manualmente sem perturbar o programa predefinido.

Regue manualmente sem perturbar o programa predefinido. Conectando um sensor de chuva: Conecte os fios do sensor de chuva às portas do terminal amarelo identificadas como “sensor”. Use o interruptor liga/desliga do sensor para iniciar a operação.

Solução de problemas

Se você encontrar problemas com o Orbit Sprinkler Timer, aqui estão alguns problemas comuns e suas soluções:

Válvulas não ligam: Verifique se há conexões defeituosas do solenóide, fios danificados ou programação incorreta.

Verifique se há conexões defeituosas do solenóide, fios danificados ou programação incorreta. Estações sendo ativadas inesperadamente: Certifique-se de que a pressão da água seja apropriada e verifique se há vários horários de início ou configurações AM/PM incorretas.

Certifique-se de que a pressão da água seja apropriada e verifique se há vários horários de início ou configurações AM/PM incorretas. O temporizador não liga: Certifique-se de que o transformador esteja conectado a uma tomada em funcionamento.

Garantia e Suporte

Orbit® Irrigation Products, Inc. garante a qualidade de seus produtos. O Orbit Sprinkler Timer vem com garantia de 3 anos a partir da data de compra. Esta garantia garante que o produto estará livre de defeitos de materiais e de fabricação. Se alguma peça apresentar defeito sob uso e serviço normais dentro deste período, a Orbit® a substituirá gratuitamente. Porém, é imprescindível guardar o comprovante de compra. Antes de devolver o produto, é aconselhável entrar em contato com o Serviço Técnico Orbit® para orientação.

Segurança e Conformidade

O Orbit Sprinkler Timer é um aparelho digital Classe B que está em conformidade com os padrões canadenses ICes-003. Ele foi projetado para uma situação normal de poluição. Os usuários são aconselhados a garantir que o dispositivo seja instalado e operado de acordo com as orientações fornecidas no manual para garantir a segurança e a conformidade com todos os regulamentos.

Considerações ambientais

Ao instalar e usar o Orbit Sprinkler Timer, considere o impacto ambiental. O cronômetro auxilia na conservação da água garantindo que as plantas recebam a quantidade certa de água, reduzindo o desperdício. Além disso, se você estiver usando um sensor de chuva, ele garante ainda que o sistema não regue o jardim quando estiver chovendo, economizando ainda mais água.

Manutenção e Cuidados

A manutenção regular garante a longevidade e o desempenho ideal do temporizador de sprinkler Orbit. Aqui estão algumas dicas de manutenção:

Limpeza: Poeira e detritos podem se acumular com o tempo. Use um pano macio e úmido para limpar a parte externa do cronômetro. Evite usar produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos.

Poeira e detritos podem se acumular com o tempo. Use um pano macio e úmido para limpar a parte externa do cronômetro. Evite usar produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos. Substituição da bateria: O temporizador usa uma bateria de lítio CR2032 para manter seu programa durante quedas de energia. Recomenda-se substituir esta bateria anualmente para garantir um desempenho ininterrupto.

O temporizador usa uma bateria de lítio CR2032 para manter seu programa durante quedas de energia. Recomenda-se substituir esta bateria anualmente para garantir um desempenho ininterrupto. Atualizações de software: Verifique periodicamente o site do fabricante ou entre em contato com o atendimento ao cliente para ver se há alguma atualização ou aprimoramento de software disponível para o seu modelo de temporizador.

Feedback do usuário e comunidade

A Orbit valoriza o feedback de seus usuários. Compartilhar suas experiências, sugestões ou problemas pode levar a melhorias no produto. Muitos usuários encontraram soluções e compartilharam maneiras inovadoras de usar seus cronômetros em fóruns online, blogs e grupos comunitários. O envolvimento com essas comunidades pode fornecer dicas e truques adicionais para aproveitar ao máximo seu Orbit Sprinkler Timer.

Acessórios e complementos

A Orbit oferece uma gama de acessórios que podem complementar o seu temporizador de sprinklers:

Sensores: Além dos sensores de chuva, existem sensores de umidade do solo que podem ser integrados ao temporizador para garantir a rega somente quando necessário.

Além dos sensores de chuva, existem sensores de umidade do solo que podem ser integrados ao temporizador para garantir a rega somente quando necessário. Módulos de extensão: Para jardins ou gramados maiores, você pode precisar de estações adicionais. Orbit fornece módulos de extensão que podem ser facilmente integrados ao seu temporizador existente.

Para jardins ou gramados maiores, você pode precisar de estações adicionais. Orbit fornece módulos de extensão que podem ser facilmente integrados ao seu temporizador existente. Estojos de proteção: Se o seu cronômetro estiver instalado em um local exposto, considere adquirir uma caixa protetora para protegê-lo de condições climáticas adversas.

Solução de problemas do temporizador do sprinkler orbital

Descrição do Problema Causas Possíveis Uma ou mais válvulas não ligam Conexão do solenóide defeituosa, fio danificado, haste de controle de fluxo desligada, programação incorreta. As estações ligam inesperadamente Alta pressão da água, vários horários de início definidos, programa AM/PM incorreto, B ativado. Uma estação não desliga Válvula defeituosa, sujeira ou detritos na válvula, diafragma da válvula defeituoso. Todas as válvulas não ligam Transformador defeituoso ou programação incorreta. O temporizador não liga O transformador não está conectado a uma tomada que esteja funcionando.

Conclusão

No mundo da irrigação, ter um temporizador confiável e eficiente é crucial. O Orbit Sprinkler Timer não só oferece recursos avançados, mas também garante que seu jardim ou gramado receba o cuidado que merece. Ao compreender as suas funcionalidades, mantê-lo bem e integrá-lo com acessórios adequados, pode garantir um espaço exterior verde e próspero. Lembre-se, cada gota de água economizada é um passo em direção a um futuro sustentável e, com a Orbit, você está tornando esse futuro possível.

