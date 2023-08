Iggy Azalea foi forçada a cancelar show na Arábia Saudita no meio do show depois que um mau funcionamento do guarda-roupa mostrou parte de sua perna

Iggy Azalea recentemente ganhou as manchetes depois de alegar que foi forçada a cancelar sua apresentação no meio do show depois que suas calças rasgaram no palco quando ela se apresentava na noite de sexta-feira.

Azalea X ​​o motivo de seu cancelamento ao mesmo tempo em que adicionava um vídeo de seu acidente “Arábia Saudita… Wasssssss… provavelmente o pior lugar possível para ter minhas calças rasgadas e infelizmente não tive permissão para encerrar o show.”

Iggy Azalea foi forçada a cancelar seu show devido às calças rasgadas

“MAS forro de prata,” ela adicionou. “Os promotores foram incrivelmente gentis comigo e as PESSOAS que compareceram foram as que mais me apoiaram.”

Ao explicar o motivo do cancelamento, ela se dirigiu aos fãs “Eu amo vocês, não era isso que eu pretendia para o programa, mas é uma memória que terei para sempre e, no final das contas, me mostrou como as pessoas podem ser gentis, amorosas e solidárias enquanto você está passando por um momento tão embaraçoso.t”

Iggy Azalea também enviou uma mensagem no X alegando que ela e sua equipe puderam continuar, mas foram impedidas pelas autoridades “Todos queriam continuar, mas não foram autorizados pelas autoridades por causa das minhas calças rasgadas.”

Ela continuou “Senhoras fazem barulho, é um mundo feminino! E, aparentemente, isso levou as autoridades ao limite. Lol. Estou bem, só não queria que os fãs ficassem tristes ou bravos com os organizadores do show porque não era controle deles ou meu.“

Neste ponto, Azaléia não abordou se planeja ou não remarcar o show cancelado, entretanto, uma fonte acrescentou que Azalea “passou a maior parte de seu set” enquanto “Iggy espera revisitar e que isso não a impede de voltar“, acrescenta a fonte.

De acordo com árabe-saudita políticas de imigração que as mulheres devem “cubra o máximo de carne possível para evitar chamar atenção indesejada.” Ao acrescentar “A chave para seguir o código de vestuário saudita é a modéstia”, confirmando que “Você ficará bem, desde que se vista modestamente.”