Jahmyr Gibbs mostra sua explosividade e queima linebacker do Giants em treino

Tele Lions de Detroit as decisões de running back durante esta entressafra parecem estar colhendo benefícios. Depois de uma escolha chocante de Jahmyr Gibbs como a 12ª escolha geral e se separando de ambos D’Andre Swift e Jamaal Williams, Gibbs parece estar deixando uma marca no acampamento.

Gerente Geral do Lions Brad Holmes já cantou elogios a Gibbs. Ele traçou paralelos entre o novato e alguns dos grandes nomes do jogo, incluindo o All-Pro do San Francisco 49ers Christian McCaffrey e o lendário Marshall Faulk. Gibbs certamente tem botas enormes para preencher, mas sua proficiência tanto como corredor quanto como receptor fornece uma dica de por que ele está sendo tão respeitado.

Gerentes de fantasia, tome nota

Gibbs já está fazendo ondas no acampamento

Destacando Gibbs‘ proeza como uma ameaça dupla, uma recente sessão de prática conjunta com o Gigantes de Nova York proporcionou um momento viral para o novato RB. Enfrentando o linebacker do Giants Igreja de Bobby, Gibbs mostrou sua explosão e velocidade. Depois de um rápido desvio, ele passou por Okereke, pegando um passe no flanco direito com tanta rapidez que praticamente desapareceu da vista da câmera e deixando o Twitter em um frenesi. Os gerentes de futebol de fantasia ficarão ansiosos com a perspectiva de conseguir prender Gibbs, que já mostra seu potencial de pegar passes.

Dado seu potencial, as equipes adversárias devem tomar nota. Os coordenadores defensivos provavelmente pensarão duas vezes antes de sair Gibbs desacompanhado, especialmente por um linebacker solo, na próxima temporada.