Jogo do Hall da Fama da NFL 2023: New York Jets ou Cleveland Browns? Qual time tem as maiores chances?

Avocê está pronto para o futebol?

O primeiro jogo de preparação da NFL antes da temporada 2023 vai começar isso Quinta-feira.

A Semana do Hall da Fama da NFL é uma instituição no calendário da liga desde o início dos anos 60.

Para o celebração de 2023Cleveland Browns e New York Jets se enfrentarão em Cantão, Ohio antes da cerimônia de consagração em Sábado.

O que esperar do jogo

Com apenas um algumas semanas de práticaambas as equipes chegam querendo pegar seus novos membros um primeiro gosto de cultura do dia do jogo do clubhouse. O jogo servirá como primeiro teste de três para aqueles jogadores que estão lutando para impressionar os treinadores durante os treinos e são considerados na bolha do elenco.

Para os Browns, será interessante ver como o wide receiver Cedric Tilman vai reagir ao seu primeiro gosto de futebol americano. Tilman foi selecionado no 3ª rodada do Projeto de Tennessee.

Quanto aos Jets, o técnico Robert Salah, já afirmou o óbvio, que os titulares de sua equipe não verão nenhum minuto. Mas alguém que o fará é o quarterback reserva Zach Wilson, o jogador do terceiro ano fora do BYU que não atendeu às expectativas após duas temporadas de baixo desempenho.

Probabilidades do jogo Hall of Fame

O spread atual para o jogo coloca o Cleveland Browns como um favorito de 2,5 pontos.

* Linha de dinheiro dos Browns: -140

* Jatos Moneyline: +120

* Acima/Abaixo: 31,5 pontos no total

O Hall of Fame Game acontecerá neste quinta-feira, 3 de agosto de 2023 no Estádio do Hall da Fama de Tom Benson em Cantão, Ohio.

Os torcedores podem assistir ao jogo ao vivo em 20:00 ET sobre NBCou via streaming em Pavão ou NFL +