O Instagram está enviando notificações para capturas de tela dos destaques da história?

Todo usuário do Instagram sabe que as histórias desaparecem após 24 horas. O Instagram oferece um recurso chamado Destaques que permite aos usuários salvar algumas das histórias e torná-las visíveis em seus perfis como um alfinete.

Com esse recurso, você pode manter o conteúdo das histórias no feed do Instagram pelo tempo que desejar. Mas, há dúvidas na mente dos usuários do Instagram de que você pode ver se alguém faz uma captura de tela dos destaques de sua história no Instagram. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionamos todos os detalhes necessários sobre este tópico. Então, vamos começar com o artigo.

O Instagram é notificado quando você captura os destaques?

Quando você deseja fazer uma captura de tela do destaque do Instagram de alguém e está preocupado com a notificação do Instagram ao criador, você pode hesitar, pois se preocupa que o Instagram notificará o criador da mesma forma que os usuários do Snap Chat são notificados quando alguém faz uma captura de tela.

Você não precisa se preocupar com o Instagram notificando o criador quando você captura uma captura de tela do destaque de outra pessoa. Apesar de esse recurso ter mudado, os usuários do Instagram ainda hesitam em tirar capturas de tela dos destaques sem você saber.

Desde 2018, o Instagram removeu as notificações de captura de tela dos destaques. Quando alguém capturasse seu destaque antes, você receberia uma notificação sempre que ele fosse capturado.

Fazer uma captura de tela do conteúdo desaparecido com uma mensagem direta no Instagram, entretanto, notificará o usuário. Antes de o usuário receber uma notificação, ele deve fazer uma captura de tela de uma mensagem direta. Além disso, haverá um ícone semelhante a um moinho de vento próximo a uma captura de tela, que informa o criador.

Além disso, uma captura de tela tirada de um Destaque do Instagram não notifica o usuário, desde que seja outra captura de tela de uma foto ou vídeo que está desaparecendo de uma mensagem direta do Instagram.

Como saber se alguém captura sua história do Instagram 2023?

É possível ver quem visualizou seus destaques do Instagram por até 48 horas após eles terem sido postados e salvos.

Nesse caso, você não poderá ver quem visualizou seu Destaque se você postou há dois dias e não o salvou nos Destaques. Para visualizá-lo, você deve salvar o story como destaque assim que for postado.

Vá para a página do seu perfil no Instagram. Na tela inicial, clique no botão ‘ Perfil ‘ícone para acessar seu perfil.

No meio da página de perfil, você verá círculos contendo imagens dos stories que você salvou como destaques. Esses são os seus destaques. Depois de tocar nele, ele será aberto. No canto inferior esquerdo do documento destacado, você encontrará um ‘ olho ‘ícone. Você pode ver a lista de espectadores que visualizaram seus destaques clicando nesta opção. Clique no ‘ olho ‘ícone para ver os nomes. O único requisito é que você verifique a postagem em até 48 horas após a postagem e salve-a nos seus favoritos. Ele desaparecerá para sempre após 48 horas, junto com a lista de nomes dos telespectadores.

O que acontece se você capturar os destaques do Instagram de uma pessoa?

Você não será notificado se alguém fizer uma captura de tela do seu Destaque e não será notificado se fizer uma captura de tela do Destaque de outra pessoa.

Mesmo que o usuário decida excluir o Destaque do Instagram, você pode fazer uma captura de tela e ter acesso a ela, independentemente do motivo pelo qual você acha que precisa dela.

Os usuários ainda poderão ver se você visualizou o destaque do Instagram se a história deles foi salva no destaque imediatamente após postá-la, mesmo que não sejam notificados se você tirar uma captura de tela do destaque. No Instagram, os destaques são salvos 48 horas após a postagem e salvamento como destaques.

Após 48 horas, o ícone do olho e a lista de nomes dos visualizadores não poderão mais ser vistos ao visualizar um destaque, portanto, os proprietários dos destaques não poderão rastrear o número de vezes que seu destaque foi visualizado.

Como criar Destaques no Instagram

Então, aqui estão alguns passos que vão te ajudar a criar um destaque no Instagram:

Faça login na sua conta do Instagram no seu smartphone. Primeiro, você verá a linha do tempo do Instagram. Esses cinco ícones podem ser encontrados na parte inferior da página. Escolha o ícone da sua foto de perfil no canto inferior direito da tela. Seu perfil aparecerá. Você verá suas postagens, quantas pessoas seguem você e quantas pessoas seguem você. Abaixo de sua biografia, você encontrará um ícone circular com um sinal de mais (+) assinar e as palavras Criar Destaque. Você poderá acessar seu Destaques da história clicando aqui. Nesta página, você pode ver todas as histórias do Instagram que você já postou. No canto superior direito, toque no Próximo botão depois de selecionar todas as fotos que deseja destacar. Para o Destaque, escolha um título bonito. Com o azul Editar capa opção, você pode escolher qualquer imagem da sua galeria ou qualquer história no próprio Destaque para a capa do destaque. Depois de tocar Feito no canto superior direito da tela, você criou um destaque com sucesso.

Resumir | Alguém pode dizer se você fez uma captura de tela da história do Instagram?



Então, isso é tudo que temos para você você pode ver se alguém faz uma captura de tela dos destaques da sua história no Instagram? Esperamos que este guia tenha ajudado você. Porém, caso você ainda queira saber mais sobre os destaques do Instagram, comente abaixo e nos avise.

