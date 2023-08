O rei Charles III tem planos de reconciliação com Harry, mas Meghan Markle está fora da equação

Edesde então Príncipe Harry e Meghan Markle tomou a decisão de deixar a realeza, a divisão entre o duque e a duquesa de Sussex e a família real parecia não ter reversão, embora isso possa mudar nos próximos dias.

Embora atormentar deixou para trás seu título de nobreza, ele não pode deixar de lado sua família de sangue.

Agora já existem rumores de especialistas britânicos da família real que Carlos III busca uma reconciliação com seu filho mais novo, mas nesta fórmula, sua esposa Meghan não é considerado de forma alguma.

Charles exclui Meghan

De acordo com uma reportagem do Daily Mirror, o duque de Sussex se reunirá Rei Carlos III no próximo mês, depois que ele terminar seu tempo nos Jogos Invictus na Alemanha.

Uma fonte do Palácio de Buckingham disse ao Mirror que Rei Carlos retornará de Balmoral em meados de setembro e não deve viajar para a França até o dia 20 desse mês. De acordo com as mesmas fontes, os funcionários estão a fazer planos para que pai e filho se encontrem para conversações no dia 17 de Setembro e espera-se que dessa reunião surja uma reconciliação entre pai e filho.

Esta conversa tem um objetivo direto; que os dois finalmente concordem em se reconciliar ou, pelo menos, estabelecer um acordo que lhes permita melhorar seu relacionamento. Porém, o que chama a atenção é que a Duquesa de Sussex não está incluída nesses planos, seria apenas um encontro entre Carlos e atormentar.

O rei Charles não tem intenção de falar com Meghan, muito menos ter um encontro pessoal. A imprensa britânica usará isso como uma mensagem clara de que a realeza britânica não tem interesse em consertar o seu relacionamento com a atriz americana.