Valeri Nichushkin do Avalanche suspenso por pelo menos seis meses

DENVER – O técnico do Colorado Avalanche, Jared Bednar, disse que a notícia antes do jogo sobre a suspensão do atacante Valeri Nichushkin por pelo menos seis meses não era “uma desculpa” para a derrota de seu time por 5 a 1 na segunda-feira para o Dallas Stars.

O Avalanche já perdeu três jogos consecutivos desde que voltou para vencer o Jogo 1, com o candidato à Copa Stanley agora enfrentando a eliminação nas semifinais da Conferência Oeste.

“Não vamos usar isso como desculpa. Não podemos. Não vamos”, disse Bednar. “Mais uma vez, nós tratamos isso como [Logan O’Connor] – ferido, feito durante o ano. Você recebe notícias assim o tempo todo. Você continua jogando com os jogadores que tem, e temos a capacidade de jogar muito melhor do que jogamos hoje, independentemente de qualquer notícia.”

A notícia de que Nichushkin foi colocado no Estágio 3 do programa de assistência ao jogador da NHL/NHL Players’ Association foi anunciada pouco mais de uma hora antes do lançamento do disco.

Nenhuma informação adicional foi dada sobre o motivo pelo qual Nichushkin foi admitido no programa.

O atacante do Avalanche, Casey Mittelstadt, disse que ele e alguns companheiros de equipe descobriram sobre Nichushkin quando entraram na Ball Arena horas antes de entrarem no gelo para patinar antes do jogo.

“Esperamos que Val esteja bem e o melhor para ele”, disse Mittelstadt.

O Denver Post conversou com o defensor do Avalanche, Jack Johnson, após o jogo, que disse: “(Nichushkin) tomou suas decisões. Isso é tudo que vou dizer sobre isso. Ele tomou suas decisões.”

No início do dia, Nichushkin estava no gelo para patinar pela manhã. Após o jogo, o Avalanche já havia retirado sua placa de identificação de sua barraca no vestiário do time.

Uma fonte da liga disse à ESPN que o Programa de Assistência ao Jogador da NHL/NHLPA tem quatro etapas. O Estágio Um é o primeiro tratamento hospitalar para o qual não há penalidade. Fase Dois, que viola o plano de tratamento da Fase Um, um jogador pode ser suspenso sem remuneração durante a fase ativa do tratamento e depois tornar-se elegível para reintegração.

A Fase Três, que viola o plano de tratamento da Fase Dois, acarreta uma suspensão sem remuneração por pelo menos seis meses, momento em que o jogador pode se tornar elegível para reintegração. A Fase Quatro, que viola o plano de tratamento da Fase Três, acarreta uma suspensão de pelo menos um ano, enquanto a reintegração não for garantida.

Nichushkin será suspenso por pelo menos seis meses, o que significa que o mais cedo que ele poderá retornar será em meados de novembro.

Sua ausência fora da escalação significou que o Avalanche estava perdendo seu maior artilheiro dos playoffs, com Nichushkin marcando nove gols e 10 pontos em oito jogos.

Bednar ajustou uma escalação que também estava sem o defensor Devon Toews devido a doença, mas viu o retorno de Jonathan Drouin, que estava fora da escalação desde 20 de abril devido a uma lesão na parte inferior do corpo.

O jogo 3 viu o Avalanche usar uma abordagem agressiva para controlar a posse de bola e lançar chutes de todos os ângulos, apenas para ver os Stars marcarem o primeiro gol do terceiro jogo consecutivo a caminho da derrota por 4-1.

Na segunda-feira, foram os Stars o time mais agressivo. Eles superaram o Avalanche por 16-2 em um primeiro período que os viu ganhar uma vantagem de 1-0 através de Wyatt Johnston, antes do jovem de 20 anos, que completa 21 anos na terça-feira, marcar seu segundo com uma vantagem de 2-0 a menos. mais de seis minutos no quadro.

Dallas aumentou para 3 a 0 quando o chute do defensor Miro Heiskanen do ponto esquerdo bateu o goleiro do Colorado Alexander Georgiev. Pouco mais de um minuto depois, os Avs reduziram a vantagem para 3-1 quando Mittlestadt marcou num golo assistido por Drouin.

Uma narrativa da série é como os Stars continuam conseguindo uma vantagem inicial apenas para que o Avalanche vença, como fizeram no Jogo 1, ou chegue bem perto, o que aconteceu nos Jogos 2 e 3.

O objetivo de Mittlestadt estava o mais perto que o Avalanche chegaria. Os Stars aumentaram a vantagem para 4-1 com um gol de Evgenii Dadonov na metade do terceiro, enquanto a rede vazia de Sam Steel, a menos de dois minutos do fim, fez o 5-1.

“Nós, como grupo, como um todo, fomos melhores que isso. Esse foi o nosso pior jogo da série”, disse Bednar. “Parecia que era uma luta para os nossos rapazes. Parecia que nos faltava energia. Parecia que éramos o time realmente cansado, e eles eram o time renovado. Não tenho a resposta para isso. Gostaria de ter feito isso.” .”

Mais tarde, Bednar descreveria a derrota de seu time por quatro gols como “atroz”.

Mesmo com todas as dúvidas que o Avalanche enfrenta sobre as chances de evitar a eliminação, grande parte da atenção permanece voltada para Nichushkin, já que esta será sua terceira ausência nos últimos 13 meses.

A ausência anterior de Nichushkin, de 29 anos, do Avalanche ocorreu em meados de janeiro, quando ele foi admitido no programa de assistência ao jogador por motivos não revelados. No momento de sua ausência, foi anunciado que ele ficaria afastado por tempo indeterminado.

Nichushkin voltou a patinar com o Avalanche no final de fevereiro, antes de retornar à escalação na vitória por 2 a 1 na prorrogação em 8 de março contra o Minnesota Wild.

Sua primeira ausência fora do Avalanche ocorreu em abril passado, quando ele perdeu os últimos cinco jogos de uma série da primeira rodada que terminou com a derrota dos Avs para o Seattle Kraken.

No momento de sua ausência, a equipe afirmou que Nichushkin saiu por motivos pessoais. Sua ausência ocorreu depois que os oficiais responderam a uma ligação no hotel do time em Seattle na tarde antes de Avalanche e Kraken jogarem o jogo 3 de suas quartas de final.

Uma mulher de 28 anos estava na ambulância quando os policiais chegaram com o médico sendo instruídos a falar com um médico da equipe do Avalanche para receber mais detalhes.

O relatório policial, obtido pela ESPN, entre outros meios de comunicação, disse que o médico do Avalanche disse aos policiais que os funcionários da equipe encontraram a mulher quando estavam verificando Nichushkin. O médico disse à polícia que a mulher parecia estar embriagada e demasiado embriagada para ter saído do hotel “num serviço de transporte partilhado ou de táxi” e precisava de assistência EMS.

Quando o Avalanche voltou para o acampamento de pré-temporada, Nichushkin disse aos repórteres: “Acho que deveríamos encerrá-lo. É uma nova temporada agora. Temos que nos concentrar nisso”.

Escolhido na primeira rodada pelos Stars em 2013, Nichushkin passou quatro temporadas no clube que o convocou. Ele marcou 23 gols e 74 pontos em 223 jogos, e nunca alcançou o nível de ser escolhido no primeiro turno.

O Avalanche o contratou no início da temporada 2019-20 em um contrato de um ano no valor de US$ 850.000. Juntar-se aos Avs viu Nichushkin passar de uma posição entre os seis últimos para se tornar um dos jogadores mais importantes do time. Isso o levou a assinar um contrato de dois anos no valor de US$ 2,5 milhões anuais em 2020, antes de assinar um contrato de oito anos no valor de US$ 6,125 milhões anuais, que começou no início da temporada 2022-23.

“Tenho dois pensamentos: sim, é uma pena para o nosso time… mas temos que jogar muito melhor do que hoje”, disse Bednar. “Ainda há mais de 20 caras naquela sala que se importam e querem vencer e é nisso que temos que nos concentrar.

“E a segunda é que conheci Val como pessoa… quero o que é melhor para ele. Quero que ele seja feliz e quero que ele esteja contente em sua vida, seja com nossa equipe ou não. nossa equipe. Quero o melhor para ele e sua família.”