Paige Spiranac mostra aos fãs como jogar buraco com novo vídeo no Instagram

Paige Spiranac conseguiu misturar perfeitamente seus dois públicos mais uma vez com um novo vídeo no Instagram que mostra aos seguidores duas maneiras diferentes de jogar golfe.

A influenciadora do golfe estava vestindo uma roupa toda branca que mostrava bastante decote quando ela jogava suas tacadas e também era muito curta nas pernas.

A jogadora de 30 anos é um nome importante quando se trata de influenciadores de golfe e é por isso que ela acumulou mais de 3,8 milhões de seguidores no Instagram.

O vídeo terá sido do interesse de todos os seus seguidores, mesmo aqueles que não se interessam pelo golfe como desporto.

A carreira de golfe de Paige Spiranac

A nativa do Colorado jogou golfe universitário na San Diego State University, onde ajudou a liderar os astecas em seu primeiro campeonato da Mountain West Conference.

Ela optou por não seguir carreira em tempo integral no golfe e é por isso que agora é uma influenciadora.

“Tantas dores de crescimento”, disse ela sobre a decisão de não seguir uma carreira profissional em seu podcast Playing A Round With Paige.

“Eu estava esgotado, não diria golfe, apenas dedicando minha vida a algo e não vendo realmente os resultados. Com a ginástica, foi difícil porque eu estava lutando contra lesões e depois com o golfe – o golfe é um esporte tão interessante porque você pode malhar, comer direito, praticar e ainda não atingir seus objetivos.Isso era algo para mim que eu simplesmente não conseguia entender.

“Também ia contra tudo o que meus pais sempre me contaram porque venho de dois atletas. Eles sempre diziam: ‘Se você trabalhar e dedicar sua vida a algo, terá sucesso.’ Mas isso simplesmente não estava acontecendo com o golfe e eu estava ficando louco porque sentia que deveria alcançar um nível muito mais alto … Eu tinha tudo para ser um jogador de golfe de classe mundial, mas simplesmente não conseguia juntar tudo e eu não sabia por quê. Isso estava me deixando realmente louco.