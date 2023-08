Processos passo a passo de registro e login

As instituições financeiras estão continuamente inovando para fornecer experiências on-line perfeitas aos seus clientes no atual cenário digital em rápida transformação. Com suas plataformas fáceis de usar, Charles Schwab, líder no setor financeiro, adota consistentemente a tecnologia para fornecer o melhor serviço aos seus clientes.

Em alguns casos, estas plataformas oferecem aos clientes a capacidade de gerir os seus investimentos e aceder a serviços financeiros. A Schwab Alliance é um exemplo dessa plataforma. Com a introdução do SchwabAlliance.com em 2023, os clientes terão acesso ainda mais fácil às suas informações financeiras, incluindo registro, login e ativação.

Ative a Schwab Alliance: capacitando a gestão financeira

Os clientes da Charles Schwab podem utilizar a Schwab Alliance, uma plataforma online segura projetada especialmente para eles. Um conjunto de ferramentas e recursos está disponível para investidores individuais e consultores de investimentos registrados na plataforma, incluindo acesso a informações de contas e atualizações de mercado. Os clientes e seus consultores financeiros podem colaborar de forma eficiente usando o portal, que fornece um centro de colaboração.

Preciso criar um Aliança Schwab conta?

Para acessar sua conta após a transição, você precisará criar um ID de login e uma senha da Schwab.

Seu ID de login e senha da Schwab serão enviados a você por e-mail ou correio cerca de um mês antes da data de transição. Se você estiver logado em tdameritrade.com, instruções também serão fornecidas. Você poderá configurar suas informações de login em cinco minutos.

Suas contas TD Ameritrade que estão sendo migradas para a Schwab aparecerão em uma visualização quando você configurar suas informações de login na Schwab. Após a conclusão da transição, você não poderá ver os ativos da sua conta Schwab.

Para estar pronto para seu primeiro dia na Schwab, é recomendável que você crie seus dados de login antes da transição de sua conta. Você precisará configurar seu próprio ID de login e senha para cada pessoa que possui ou está autorizada a negociar na conta, se houver vários proprietários ou partes autorizadas.

Como faço login na minha conta pela primeira vez: Ative schwaballiance com

Você é novo aqui. Você se importaria de fazer login? Funciona da seguinte maneira:

Visite Schwab. com. No topo da página, clique em “Conecte-se.” Novo usuário” link. No campo do formulário ID de login, clique no botão “” link.

Para configurar um ID de login e uma senha, siga as instruções simples.

Não se esqueça de trazer o número da sua conta com você. Se você perder seu ID de login ou senha, basta clicar no link “Esqueceu sua senha?” ou ligue para 800-435-4000 a qualquer momento.

Como faço login na minha conta Schwab 529?

Você pode acessar outra conta da Schwab Alliance fazendo login em Schwab.com se já tiver uma:

Visite www.schwab.com. No topo da página, clique em “Conecte-se”E selecione“Schwab. com.” Por favor, insira seu ID de login e senha da Schwab. Localize sua conta Schwab 529 após fazer login. Para visualizar informações detalhadas, clique no link Educação.

Se você tiver apenas uma conta Schwab 529 e não fizer login em Schwab.com para acessar suas outras contas:

Visita schwab. com. No topo da página, clique em “Conecte-se“. De acordo com o seu plano 529, escolha “Schwab 529” ou “Missão de Aprendizagem 529”Na lista suspensa. Ao registrar a conta para acesso on-line, você será solicitado a inserir seu nome de usuário e senha.

Se esta é a primeira vez que você faz login na Schwab e você tem outras contas da Schwab:

Visite schwab. com. No topo da página, clique em “Conecte-se”E selecione“Schwab. com.” No campo do formulário ID de login, clique no botão “Novo usuário” link. Na página Resumo da conta, localize sua conta Schwab 529. Para visualizar informações detalhadas, clique no link Educação.

Para obter mais assistência, você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente Schwab 529 pelo telefone 888-903-3863, de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 horário do leste dos EUA.

Aplicativo móvel Schwab

A Schwab Alliance conecta informações de login a contas individuais. Os clientes possuem ou têm acesso a todas as suas contas Schwab por meio de seu próprio ID de login e senha exclusivos. No aplicativo Schwab Mobile ou em Schwab.com, a página Resumo de contas mostrará uma lista de todas as suas contas. Sempre que você configurar credenciais, precisará fazer isso apenas uma vez.

Após a transição da sua conta para o Schwab Mobile, você poderá acessá-la a qualquer hora e em qualquer lugar:

Visite a App Store ou Google PlayTM para baixar o aplicativo Schwab Mobile.

Com seu ID de login e senha da Schwab, faça login no aplicativo.

Antes de fazer a transição de sua conta, você receberá instruções sobre como configurar suas informações de login na Schwab. Faça login em sua conta Schwab usando seu ID de login e senha da Schwab, se você já tiver uma.

Você poderá visualizar dados de streaming em tempo real no aplicativo, receber as últimas notícias sobre suas posições, fazer negociações e obter cotações, visualizar listas de observação e monitorar pedidos e posições.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você quando eu fizer login na sua conta da Schwab Alliance. Esperamos que este artigo seja útil para você. Além disso, nossa equipe terá prazer em ajudá-lo caso você tenha alguma dúvida; apenas comente abaixo.

