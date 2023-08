Ranking Pound-for-Pound do MMA: Justin Gaethje é um dos 15 melhores lutadores do mundo?

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Com a loucura de UFC 291 nos livros, como as últimas semanas afetaram o cenário global libra por libra? Vamos dar uma olhada.

Você pode notar um nome notavelmente ausente da lista libra por libra deste mês – e isso porque finalmente chegou a hora de Francis Ngannou.

Depois de cruzar o limite de 18 meses de inatividade, o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC finalmente não pode ser classificado pelo painel de oito pessoas do MMA Fighting, abdicando assim de seu 7º lugar em nossa lista. Mas, por favor, não derrame uma lágrima por “The Predator”; depois de assinar seu acordo histórico com o PFL e conseguir o monstruoso dia de pagamento do boxe que poucos realmente esperavam que ele conseguisse, Ngannou está ganhando uma vida. Ele estará de volta para recuperar seu ranking peso por peso em 2024 quando retornar ao MMA como muito, muito homem mais rico (talvez para revanche Derrick Lewis?), mas, enquanto isso, Ngannou tem peixes maiores para fritar em 28 de outubro em Riyadh, Arábia Saudita, onde tentará se tornar o primeiro boxeador profissional a derrotar Tyson Fury.

Olhando para o futuro, este mês é Sean O’Malley quem pretende se juntar a Justin Gaethje e Alex Pereira do UFC 291 como o mais recente grande nome a dar um grande salto no ranking peso por peso ao desafiar o nº 6 Aljamain Sterling para o UFC título do peso galo em 19 de agosto no UFC 292. Chegamos ao alvorecer da era “The Sugar Show” ou Boston está prestes a se tornar apenas mais uma parada no reinado histórico do campeonato de Sterling? Mal podemos esperar para descobrir.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Chihiro Suzuki def. Quando. 13 Patrick Pitbull, Justin Gaethje def. Quando. 14 (empatado) Dustin Poirier, no. 16 Alex Pereira def. Jan Blachowicz

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 6 Aljamain Sterling x Sean O’Malley (UFC 292, 19 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Vadim Nemkov (5), Robert Whittaker (5), Johnny Eblen (4), Merab Dvalishvili (2), Jamahal Hill (2), AJ McKee (2), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Colby Covington (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Beneil Dariush (1)

Seja honesto, quem teve Mayra Bueno Silva entrando no top 10 do ranking libra por libra em seu cartão de bingo de 2023 este ano? Qualquer um? Não?

Bueno Silva aproveitou uma luta principal pouco divulgada do UFC APEX, finalizando Holly Holm em pouco mais de um minuto para agitar o ranking peso-galo (espere até ver em que lugar ela vai parar no nosso próximo MMA Fighting Global Rankings atualizar) e se anunciar como uma das melhores lutadoras do mundo. Para adicionar mais contexto, as únicas outras mulheres a terminar Holm são Amanda Nunes e Miesha Tate.

Acrescente o fato de que Bueno Silva ainda não perdeu 135 libras e sua rápida ascensão não deve ser muito surpreendente, mesmo que ela também esteja se beneficiando da paisagem tipicamente caótica peso por peso das mulheres e um pouco de inquietação do eleitor. Se a especialista em finalizações brasileira eventualmente reivindicar um título do UFC, poderemos vê-la reivindicar um lugar entre os 5 primeiros mais cedo ou mais tarde. Quer ela goste ou não, Bueno Silva é uma lufada de ar fresco muito necessária nas fileiras femininas.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 17 Seika Izawa def. Claire Lopez, Mayra Bueno Silva def. Nº 18 Holly Holm

Próximas lutas com lutadores ranqueados: nº 1 Zhang Weili x nº 20 Amanda Lemos (UFC 292, 19 de agosto), nº 9 Larissa Pacheco x Olena Kolesnyk (PFL 8, 18 de agosto), nº 12 Jessica Andrade x nº 14 ( empatada) Tatiana Suarez (UFC 292, 19 ago.)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Holly Holm (3), Lauren Murphy (3), Ketlen Vieira (3), Katlyn Chookagian (2), Virna Jandiroba (2), Seo Hee Ham (1), Irene Aldana (1), Maycee Barber (1), Marina Rodriguez (1), Juliana Velasquez (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.