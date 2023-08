Santos marca gol inacreditável e torcedores dizem que ‘espírito de Pelé’ ajudou

Oum dos times mais históricos do Brasil, Santos não vive o melhor momento do campeonato brasileiro. O clube da casa de Para e Neymar está lutando contra o rebaixamento no torneio.

No entanto, o ‘Peixe’ conquistou um importante resultado no último domingo contra o Grêmio, na Vila Belmiro. O ‘Alvinegro’ venceu a partida por 2-1, sua primeira vitória em seis partidas. E os torcedores do time dizem que tiveram um ajuda ‘divina’.

O segundo gol do Santos, marcado na prorrogação do segundo tempo, foi um tanto estranho. Após cobrança de escanteio da equipe do Grêmio, os cariocas chutaram para a lateral. Todos os jogadores do adversário pensaram que saiu de campo para uma reposição e parou de se mover.

Mas a bola continuou em jogo por apenas centímetros. Atentos, os santistas contra-atacaram e marcou o gol da vitória. Após a partida, os torcedores começaram a dizer que era ‘Espírito do Pelé’ que manteve a bola dentro do campo. A lenda brasileira morreu em dezembro passado, aos 82 anos.

Com o resultado conquistado contra o Grêmio, o Santos agora a um ponto de sair da zona de rebaixamento. E os fãs esperam que Para continua ajudando a equipe de onde estiver.