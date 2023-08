Toni Kroos ataca a Saudi Pro League: Eles dizem que são ambiciosos, mas é tudo uma questão de dinheiro

Toni Kroos comentou mais uma vez sobre a liga da Arábia Saudita e suas transferências de alto nível nesta janela.

Na semana passada, ele escreveu “constrangedor” abaixo da postagem de Fabrizio Romano sobre a saída do jovem Vigo celta avançar Gabri Veiga para Al-Ahly. Agora, ele voltou a falar sobre isso na Sports Illustrated onde criticou duramente essa prática cada vez mais comum nas vitrines recentes.

É tudo sobre dinheiro

“Diz-se que o futebol lá é ambicioso, mas tudo gira em torno do dinheiro. é uma decisão por dinheiro e contra o futebol”, disse Kroos.

“Está começando a ser difícil para o futebol que todos conhecemos e amamos”, acrescentou.

“Cada um tem que tomar esta decisão por si mesmo, como Cristiano Ronaldo decidiu, por exemplo”. Ele argumentou que não é a mesma coisa fazer isso com toda a carreira pela frente ou no meio dela, como é no momento em que ela está chegando ao fim.

A décima temporada de Kroos no Real Madrid

Ele também teve um momento para falar sobre sua décima temporada com a camisa branca do Real Madrid, onde conquistou três títulos da Liga, uma Copa do Rei, três Supercopas da Espanha, quatro Ligas dos Campeões, quatro Supertaças da Europa e cinco Mundiais de Clubes. No total, 20 títulos em uma década de sucesso.

“É um número especial para mim, principalmente porque há nove anos não jogo em lugar nenhum, mas sim em um clube muito especial. [Madrid] você tem que atender constantemente aos mais altos padrões e sempre entregar.”