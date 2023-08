Uberlândia e região anunciam edital com mais de mil vagas para diversos cargos

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

São 15 vagas para os seguintes municípios:

Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá, Frutal, Ituiutaba, Iturama, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, São Gotardo, São Simão.

As oportunidades são para técnico empresarial, técnico de campo (formação mecânica e técnico em eletrotécnica) e engenheiro (formação em Engenharia Elétrica).

Sobre os salários, podem chegar a R$ 10.302,00. As inscrições poderão ser feitas de 9h de 18 de setembro até às 17h de 18 de outubro no site da Gestão de Concursos.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo de R$ 65 a R$ 100

Mais concursos abertos MG

Outro concurso MG – Minas Gerais. Dessa vez, a prefeitura de Viçosa anuncia edital para vários níveis de escolaridade.

Os salários podem chegar a R$ 4.664,98 para realizar uma jornada de 24 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 31 de outubro pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), site da banca.

Vagas concurso MG

Ao todo serão 139 vagas. Confira a distribuição:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviço Escolar

Nível médio

Auxiliar de Educação Infantil;

Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais;

Assistente Administrativo Escolar;

Nível superior

Supervisor Pedagógico;

Professor de Educação Básica I;

Professor de Educação Básica III – Ensino Religioso;

Instrutor de Língua Brasileira de Sinais;

Professor de Educação Básica II;

Professor de Educação Básica III – Artes;

Professor de Educação Básica III – Educação Física;

Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa.

Do total de oportunidades 5% serão reservadas para as pessoas com deficiência e outras 20% ficam para os candidatos pretos, pardos e indígenas.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 02 de outubro até as 17h do dia 31 de outubro de 2023, através da internet, pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

A taxa varia a depender do cargo:

R$ 50,00 para cargos de nível fundamental;

R$ 70,00 para nível médio;

R$ 90,00 para cargos de nível superior.

Como serão as provas do concurso MG?

O concurso será dividido nas seguintes fases:

Mais concursos abertos

Mais um concurso em Minas Gerais. Dessa vez, a Câmara Municipal de Tiradentes anuncia certame para nível fundamental no legislativo municipal.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto IBDO de Gestão e Projetos.

Vagas concurso MG

Ao todo serão duas vagas para auxiliar de serviços gerais (nível fundamental). O salário inicial oferecido é de R$ 1.320, para jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Entre as atribuições do cargo estão:

zelar pela limpeza externa do prédio da câmara municipal, inclusive manutenção dos jardins; zelar pela limpeza interna do prédio da câmara, incluindo a limpeza, conservação e pequenas manutenções; servir café durante as sessões plenárias ordinárias e extraordinárias da câmara; e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

Requisitos concurso MG

Os requisitos básicos são:

I- Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18/04/1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da Constituição da República.

II – Ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

III – Estar plenamente no gozo de seus direitos políticos.

IV – Estar em dia com suas obrigações militares.

V – Não possuir antecedentes criminais, especialmente sentença criminal condenatória transitada em julgado.

VI – Gozar de boa saúde física, mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções que lhe serão atribuídas.

VII – Possuir habilitação profissional e técnica para o exercício da função, quando for o caso.

Como serão as provas do concurso MG?

O certame informa que serão duas fases. Além da prova objetiva, os candidatos serão submetidos à fase prática. O exame vai acontecer no dia 17 de setembro de 2023.

Sobre a prova objetiva, serão 30 questões divididas da seguinte forma:

10 questões de língua portuguesa;

10 de conhecimentos gerais;

5 de raciocínio lógico-matemático; e

5 de legislação municipal.

Na fase prática serão avaliados os conhecimentos e a habilidade do candidato na execução dos trabalhos específicos do cargo.

Poderá ser exigido do candidato a demonstração de que tem o conhecimento em Noções de limpeza, organização, e conhecimento de equipamentos, materiais de limpeza usados para o exercício da função e matérias correlacionados a área. A indicação/escolha das tarefas a serem realizadas se dará de forma discricionária por profissional competente.

O tempo de realização é de 10 minutos.