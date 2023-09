A equipe do Halloween Horror Nights ameaça os convidados remanescentes com música de Taylor Swift

Taylor Swift está sendo usado como punição para os hóspedes do Universal Studios que procuram sustos noturnos após o horário comercial – como ouvido nesta hilariante mensagem do parque na hora de fechamento.

HHN fecha oficialmente às 2 da manhã e, com base no vídeo deste streamer do YouTube… parece que os retardatários foram avisados ​​​​para ficarem por perto – ou seja, músicas altas do Swiftie!