Como fazer o estrono do PIX no NUBANK? Veja o passo a passo

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, lançado em 2020. A ferramenta fez muito sucesso no Brasil, se tornando um dos principais meios de pagamento atualmente, no entanto, muitas vezes erros ocorrem no momento de enviar um Pix, seja no valor ou no destino da transferência. Para estes casos, as instituições financeiras, como o Nubank, são obrigadas a oferecerem um sistema de estorno para o Pix.

Sendo assim, o aplicativo do Nubank oferece o estorno do Pix, função que permite ao usuário a devolução imediata de qualquer valor que tenha sido recebido por engano. É importante destacar que a devolução de valores recebidos por engano é obrigatória por lei, sendo que a não devolução pode resultar no crime de apropriação, previsto no art. 169 do Decreto-Lei 2848/40 (Código Penal). A pena é de detenção de um mês a um ano, ou multa.

Sabendo disso, confira a seguir como realizar o estorno do Pix através do aplicativo do Nubank.

Como fazer o estorno do Pix no aplicativo do Nubank?

Confira a seguir um tutorial com passos simples, ensinando como realizar o estorno de transações Pix dentro do aplicativo do Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank no celular, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, selecione a opção “Conta”;

Em seguida, deslize a tela em busca da opção “Histórico” e clique nela

Agora, procure a transação Pix que deseja realizar o estorno;

Ao encontrá-la, clique na opção “Precisa fazer um reembolso?”;

Em seguida, insira o valor que deseja reembolsar, que pode ser o total do que foi recebido ou apenas uma parte, e clique na seta que indica a opção “Prosseguir”;

Por fim, toque novamente no campo “Reembolsar” e insira a senha de quatro dígitos do cartão que será solicitada. Com isso, a transação será concluída automaticamente.

Pronto! Ao final destes passos simples o usuário do aplicativo Nubank já consegue visualizar a confirmação do reembolso. Além disso, já será disponibilizado o comprovante dessa transação, que pode ser compartilhado através das redes sociais.

Antecipação do saque-aniversário



Você também pode gostar:

O Nubank recentemente passou a oferecer a antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que funciona como um tipo de empréstimo com garantia. Sendo assim, esta modalidade de crédito permite a antecipação de até 12 parcelas do saque-aniversário, com o saldo do FGTS atuando como garantia.

O saque-aniversário, para quem não conhece, é uma modalidade de saque do FGTS que permite ao trabalhador retirar, todos os anos, uma quantia disponível na conta no mês correspondente ao seu aniversário. Nesta antecipação oferecida pelo Nubank, o trabalhador obtém acesso a parcelas do saque-aniversário referentes a anos futuros.

Uma grande vantagem de antecipar o saque-aniversário do FGTS pelo Nubank é que as taxas de juros são bem mais baixas do que em outros tipos de empréstimo. Isso ocorre, pois, ao antecipar as parcelas, a dívida passa a ser com a Caixa Econômica Federal.

Além disso, os pagamentos desse empréstimo do Nubank são automáticos, com o dinheiro saindo diretamente da conta do FGTS. Outra vantagem é que esse dinheiro, na verdade, já é do trabalhador por direito, apenas está sendo antecipado.