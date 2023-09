Israel Adesanya diz que Sean Strickland ‘vende ingressos de lobo’ assim como Paulo Costa: ‘Esses caras são fugazi’

Israel Adesanya reconheceu todas as maneiras como Sean Strickland tentou insultá-lo antes do UFC 293, mas ele já esteve aqui antes com outros oponentes faladores de seu passado.

Em 2020, o atual campeão dos médios do UFC estava preparado para uma luta rancorosa contra Paulo Costa, que havia somado 13 vitórias no início da carreira, incluindo um currículo perfeito de 5 a 0 no octógono. Costa raramente tinha uma palavra gentil a dizer sobre Adesanya e fez promessas de que destronaria Adesanya violentamente quando finalmente se encontrassem na jaula.

Adesanya então despachou Costa com um nocaute violento em dois rounds.

Desta vez, Adesanya ouviu Strickland falar mal de sua masculinidade, onde lutou ao longo de sua carreira e até mesmo de sua escolha de usar esmalte em algumas lutas anteriores – e isso lembra estranhamente a amizade que teve com Costa.

“Parece que sim, de novo.” Adesanya disse ao comparar Strickland a Costa no media day do UFC 293. “Toda aquela energia antes da luta, e aí eu vi [Costa] no hotel e eu o examinei e testei e [said], ‘Você é sólido’, e toda aquela energia se foi. É tudo para câmeras e show. Porque eu estava ali com meu gerente, sem segurança. Eu nem tinha meus rapazes comigo naquela época. Éramos só eu e meu empresário. Se você quisesse dar essa energia, você poderia ter dado ali mesmo. Esses caras são fugazi.

“Há certos caras com quem você não brinca porque sabe que está à vista. Parece familiar. Antes daquela luta, antes da minha estreia no UFC, eu senti essa energia de antes onde os caras tentam ser barulhentos, ‘Me segura mano!’ Esse tipo de vibração. Eles realmente não querem brigar. Eles apenas agem como se quisessem lutar. Eu conheço essa energia, então ela é familiar para mim, adoro lutar e vamos lutar.”

Adesanya revelou um incidente semelhante com Strickland quando eles aparentemente se encontraram nos bastidores de um evento separado do UFC.

Esse encontro influenciou a opinião de Adesanya sobre Strickland, especialmente depois que o sempre franco candidato aos médios disparou vários tiros contra ele quando eles dividiram o palco juntos na coletiva de imprensa do UFC 276.

“Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão e ele já falhou quando eu dei um tapinha na bunda dele”, explicou Adesanya. “Você viu os recibos, certo? Eu não estava tentando ser publicitário. Eu estava dizendo olá e então ele subiu no palco [at the press conference] e começa a falar merda – ‘Vou passar aí e você consegue meu número.’ Depois disso nos bastidores, ele simplesmente se afasta de mim. Eu estava tipo, ‘Tudo bem, capitão.’ Sempre que ele tenta agir de forma dura na frente das pessoas, simplesmente não tem a mesma dor.

“Não há perigo com ele. A última vez que o vi em Las Vegas, dei um tapa na bunda dele porque sabia que ele não era perigoso para mim. Ele tentou me empurrar: ‘Não me toque, mano!’ e eu simplesmente pulei da cadeira e continuei assistindo minhas lutas.”

Adesanya estende suas comparações entre Strickland e Costa também aos seus estilos de luta, que é onde ele sente que ambos conseguiram vencer concorrentes menores.

“Ele fica bem contra caras que são sacos de pancadas humanos”, disse Adesanya sobre Strickland. “Role a fita. UFC 253, falei a mesma coisa do Paulo Costa. Este não é o meu ego falando. Sou apenas eu falando estritamente de fatos. Eu disse que Paulo fica bem contra caras que são sacos de pancadas humanos. Veja a última luta de Sean. Ele lutou [Abus Magomedov] e ele era um maldito saco de pancadas humano. Apenas fiquei lá e levei uma surra. Eu falei para vocês, Paulo não vai me pegar. Eu vou pegá-lo eventualmente. Eu disse a ele que iria nocauteá-lo e o fiz. Novamente, este não é o meu ego falando. Isto são apenas fatos.

“Sean luta contra caras e fica bem contra eles porque eles o deixam ficar bem contra eles e o deixam entrar na cabeça deles. Novamente, eu fiz isso quantas vezes? Isso é um déjà vu para mim. Toda essa merda é meio divertida, mas o que eu realmente quero fazer é apenas lutar. Eu realmente quero lutar e mostrar e ver meu time se apresentar diante de mim. Tudo isso é limite.

Durante sua própria sessão de perguntas e respostas, Strickland confessou que dedicou muito tempo ao wrestling e ao grappling para potencialmente usar isso como uma arma contra Adesanya.

Ao mesmo tempo, Strickland também reconheceu que muitas vezes seu plano de jogo sai voando pela janela assim que a luta começa e ele simplesmente volta às raízes da trocação, que é exatamente onde Adesanya é mais forte.

Seja uma guerra stand-up ou uma batalha no terreno, Adesanya promete que está pronto para qualquer coisa que seja jogada contra ele, embora suspeite que Strickland não esteja realmente interessado em trocar socos e chutes com ele por cinco rounds.

“Ele está vendendo ingressos para lobos quando fala sobre isso”, disse Adesanya. “Não acho que ele vá dançar comigo e, se o fizer, sou um dançarino melhor do que ele.”