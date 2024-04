Uma famosa atriz de Hollywood afirma que o rei Charles flertou com ela

Tele ama a vida de Rei Carlos III é incomum para um monarca, tendo ganhado inúmeras manchetes nos tablóides. Primeiro pelas suas idas e vindas com Diana de Gales e depois pela sua história de amor com Camila Parker Bowles e agora o mais recente surgiu com … Jennifer Tilly.

Na verdade, a história entre Carlos e Camilaque se casou em 2005, tem estado sob os holofotes da imprensa por vários motivos nos últimos anos e agora pode enfrentar seu último capítulo, já que a atriz do Bullets over Broadway afirma que tentou flertar com ela há 20 anos.

Mulheres se jogam no rei Charles em vídeo que a família real não quer que você veja

A atriz de 65 anos confirmou que teve um encontro com Rei Carlos III há cerca de 20 anos, quando ainda era Príncipe de Gales, pelo que o monarca se interessou muito pela sua pessoa, chegando mesmo a compará-la a outra personalidade de renome como Barbra Streisand. Foi quando ele estava namorando Camilacom quem se casou em 2005.

Na citada entrevista, Tilly comentou que durante o encontro conversaram sobre cinema com Charles que lhe admitiu que, por causa de sua agenda, não viu todas as produções que gostaria.

A atriz disse, durante sua aparição no Watch What Happens Live’ com Andy Cohenque os dois passaram um momento agradável e divertido em que ela pôde sentir que o monarca estava realmente interessado nela, garantindo que ela sabia porque “você sabe quando alguém gosta de você”.

“Eu o fiz rir porque disse a ele que era como Barbra Streisand para ele. Você sabe quando alguém gosta de você”, disse Tilly. “Ele me disse que sentia muito, que não tinha visto nenhum dos meus filmes porque estava muito ocupado.

“Ele gostava de mim, podia sentir isso, quem sabe, talvez eu pudesse ter sido a próxima Camilla.”

Rei Charles retorna aos olhos do público

O homem de 75 anos está fora da vista do público há quase dois meses, enquanto luta contra uma forma não revelada de câncer, descoberta em janeiro, quando foi submetido a uma cirurgia de próstata não relacionada na Clínica de Londres.

Mas depois de uma breve aparição para participar nas cerimónias da Páscoa em março, ele confirmou agora que está pronto para regressar à vocação que lhe foi dada por Deus, que assumiu em setembro de 2022, após a morte da sua mãe.

O Palácio de Buckingham disse que o monarca assumirá mais compromissos nas próximas semanas.