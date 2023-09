Ponto de venda de crédito fiscal EV 2024: Quanto pode ser cortado do custo se você comprar um carro elétrico?

Tele faz a transição para veículos elétricos (VEs) não só é amigo do ambiente como também pode ser financeiramente vantajoso para os consumidores.

Um incentivo significativo para fazer a mudança é a Crédito Fiscal para Veículos Elétricos, o que pode reduzir substancialmente o custo de compra de um carro elétrico. Em 2024, os compradores poderão usufruir deste crédito no ponto de venda, mas quanto é que se pode poupar e há algum limite de rendimento?

Os princípios básicos do crédito fiscal de EV no ponto de venda de 2024

O Crédito Fiscal para Veículos Elétricos, disponível há anos, tem como objetivo incentivar a adoção de veículos elétricos. Em 2024, uma das atualizações interessantes é a capacidade de reivindicar este crédito fiscal diretamente no ponto de venda, tornando-o ainda mais acessível e atraente para potenciais compradores de veículos elétricos.

Quanto você pode economizar?

O valor que você pode economizar por meio do ponto de venda do crédito fiscal de EV 2024 depende de vários fatores, principalmente da capacidade da bateria do veículo. Geralmente, o crédito varia de $ 2.500 a $ 7.500. Para veículos totalmente elétricos com baterias de maior capacidade e que podem viajar mais longe com uma única carga, você terá direito ao crédito total de US$ 7.500. Veículos híbridos plug-in com baterias de menor capacidade podem se qualificar para um valor de crédito reduzido.

Para calcular o valor exato, é essencial consultar as informações do fabricante, pois o crédito começa a ser eliminado assim que o fabricante vende 200.000 VE elegíveis. Até onde sei, em setembro de 2021, alguns fabricantes já haviam atingido esse limite, enquanto outros ainda tinham créditos disponíveis.

Qual é o limite de renda para o crédito fiscal de EV no ponto de venda de 2024?

Os limites de rendimento são um factor crucial ao determinar a elegibilidade para o ponto de venda de crédito fiscal de VE 2024. Na minha última atualização, estes limites foram definidos para garantir que os benefícios do crédito sejam direcionados principalmente para famílias de renda média.

Para registradores únicos, o crédito começa a ser eliminado gradualmente se sua renda bruta ajustada (AGI) exceder US$ 125.000. Para arquivadores conjuntos, o limite de eliminação progressiva é de US$ 250.000. Para além destes níveis de rendimento, o crédito diminui até ser totalmente eliminado.

É essencial ter em mente que as leis e regulamentos fiscais podem mudar ao longo do tempo, e novas atualizações podem ter ocorrido desde minha última atualização em setembro de 2021. Para obter as informações mais precisas e atualizadas sobre o ponto de crédito fiscal EV de 2024 de limites de venda e renda, consulte o site do IRS ou um profissional tributário.

Concluindo, o ponto de venda do crédito fiscal de VE 2024 é um incentivo fantástico para pessoas físicas que buscam reduzir o custo de aquisição de um veículo elétrico. A quantia que você pode economizar depende de fatores como a capacidade da bateria e há limites de renda a serem considerados. À medida que o mundo avança em direção ao transporte sustentável, tirar partido destes créditos fiscais pode tornar os VE ainda mais apelativos e acessíveis.