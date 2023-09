Processo seletivo anuncia oportunidades com salários de R$ 19 mil

Mais um processo seletivo com vagas no Sebrae. Os salários são atrativos, já que os aprovados poderão receber remunerações de R$ 19 mil.

As chances são do Sebrae de Pernambuco, com oportunidades para trabalhar nas unidades do Recife, Caruaru, Garanhuns, Araripina e Serra Talhada.

Vagas no Sebrae

As vagas são para nível médio e superior nos seguintes cargos:

assistente II, analista técnico I, analista técnico II e analista técnico III.

São 40 horas semanais e contratação por meio da CLT.

Há vagas disponíveis para profissionais de diversas áreas, como design gráfico, publicidade, jornalismo, administração, direito, tecnologia da informação, ciências contábeis, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, administração rural, sistemas de informação, relações internacionais, engenharia civil, estatística, ciências econômicas, ciências de dados, entre outras.

Além dos salários oferecidos, o Sebrae PE proporciona uma série de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche/educação, apoio para atividades físicas, bolsas de estudo parciais, assistência para filhos com necessidades especiais, licença maternidade de 180 dias e um sistema flexível de compensação de horas

Provas e vagas no Sebrae



As provas acontecerão de forma on-line e está marcada para 03 de outubro. A avaliação vai contar com questões sobre conhecimentos gerais e específicos. A seleção vai contar com:

entrevista individual, análise de currículo e documentos

Como se inscrever nas vagas no Sebrae?

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, sem cobrança de taxa de inscrição, clicando aqui. Os interessados poderão se cadastrar até 25 de setembro.

