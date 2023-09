Shakira será mãe pela terceira vez? É assim

Ddurante seu relacionamento com Gerard Piqué, Shakira tornou-se mãe de dois filhos, algo que para ela foi a realização de um sonho.

Porém, agora que os dois estão separados, alguns relatos indicam que o colombiano pretende ter outro filho.

Shakira de chapéu e botas incendeia as redes sociais com prévia de “El Jefe”Roberto Ortega

A mídia repetiu o que foi dito por Olá Videntealguém conhecido no México por suas previsões sobre figuras famosas.

Quando se trata de Shakira, Vidente afirmou que a cantora vai querer começar 2024 cuidando de um novo bebê, e que desta vez vai querer que seja uma menina.

Ela também vai querer que essa criança nasça em Miami e não em Barcelona, ​​de onde são seus dois filhos.

Shakira realmente quer um terceiro filho?

Claro, Videntea previsão nada mais é do que isso. No entanto, a publicação espanhola La Cataluna também relatou a história de que Shakira poderia ser mãe novamente.

“A colombiana será mãe no curto e médio prazo, embora não seja ela quem engravidará, pois não gostaria de correr os riscos de engravidar aos 46 anos”, afirma o relatório.

Os pensamentos de Shakira sobre a maternidade

A estrela da música não falou publicamente sobre o assunto, pois está focada em sua carreira no momento.

“Estou em um momento muito emocionante na minha carreira, me sinto completamente apaixonado pela música, pelo que faço”. Shakira disse recentemente a um meio de comunicação mexicano.

“A minha força motriz neste momento são os meus filhos, a minha família, e também estou ansioso por criar mais música, reunir-me com amigos e fazer novas colaborações”.

Muitos rumores românticos circularam desde que a colombiana iniciou sua nova vida longe de Barcelona.

Entre os mais famosos estava seu suposto romance com o piloto britânico de Fórmula 1 Lewis hamilton. No entanto, isso não foi confirmado e suas aparições públicas têm mais a ver com uma amizade.

Resta saber, então, se Shakira tentará ser mãe pela terceira vez.

Embora uma gravidez aos 46 anos fosse de alto risco, a alegação é que ela consideraria uma barriga de aluguel para ter uma menina.