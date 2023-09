Valentina Shevchenko sobre o infame round 10-8 de Mike Bell: ‘Ele vai viver com esse erro para sempre’

Valentina Shevchenko ainda quer uma explicação de Mike Bell.

No sábado, Shevchenko revanche Alexa Grasso pelo título peso mosca na luta principal do Noche UFC e, infelizmente, por “Bullet”, ela quase não conseguiu recuperar o título; as duas mulheres lutaram por um empate dividido. Além de um final insatisfatório para a luta, o resultado também foi altamente controverso, já que o juiz Mike Bell deu a Grasso um quinto round de 10-8, resultando em empate no placar e no empate. Em sua coletiva de imprensa pós-luta, Shevchenko estava obviamente insatisfeita com a decisão e, alguns dias depois, nada a fez mudar de ideia.

“Emoções. Como eu disse no sábado, é meio que duplo. Por um lado, estou muito orgulhoso do que fiz dentro do octógono”, disse Shevchenko na segunda-feira. A hora do MMA. “Eu sei exatamente três rounds, com certeza, da luta foram os meus rounds. Eu ganhei essas rodadas. Do outro lado, algumas coisas eram completamente injustas. Definitivamente o placar da rodada final, 10-8. Mike Bell, ele fez algumas coisas inexplicáveis ​​e acho que o mundo inteiro adoraria ouvir uma explicação. Mas do outro lado, não sou eu. Ele vai viver com esse erro para sempre.”

O placar de Bell foi fortemente criticado, em parte, porque enquanto Grasso terminou o quinto round muito forte, Shevchenko venceu a maior parte do round, acertando Grasso com seu soco até levar suas costas nos 90 segundos finais da luta. De acordo com as Regras Unificadas do MMA, um scorecard de 10-8 requer pelo menos dois dos três fatores de domínio, duração e dano. Shevchenko argumenta que a quinta rodada não atendeu objetivamente a esses padrões. Em vez disso, ela oferece uma explicação diferente do que aconteceu.

“Não há nada claro nisso, o motivo pelo qual foi 10-8”, disse Shevchenko. “Ninguém está falando sobre isso, e meu palpite é porque não há explicação para isso. É como se ele me tivesse em seu placar vencendo três rodadas, e parece que na rodada final ele disse, ‘Oh meu Deus, não posso deixar isso acontecer! Vou mudar de ideia e dar 10-8.

“No nosso esporte, 10-8 é quando o lutador não pode fazer nada. Ele apenas entra no round, fugindo do adversário e tentando sobreviver. Isso é 10-8. Mas você pode ver na quinta rodada que não chega nem perto de 10-8. Na trocação, todos os golpes que eu estava acertando eram duros, e eu senti que alguns deles acertaram muito forte nela e ela ficou meio abalada. Eu senti. Não é completamente um 10-8. Controle não significa 10-8. Controle, não é nada. Danos, não houve nenhum dano assim na rodada final.”

Shevchenko reconheceu que a luta foi acirrada, dizendo que mesmo acreditando que venceu, ela pode entender o placar para Grasso.

Mas a maneira de marcar é o que ela critica.

“É como se a decisão dividida nessa luta fosse algo que poderia acontecer”, disse Shevchenko. “Acho que deveriam ser três rounds para o meu lado, dois rounds para o lado dela, todos os três scorecards. Mas quando a luta é tão intensa, tão técnica, com tanta ação ininterrupta, você pode ver qualquer coisa como juízes dando a vitória para um lado ou outro. Mas não 10-8.”

Em última análise, porém, a situação mantém-se e as ferramentas de reparação de Shevchenko são limitadas. A Comissão Atlética do Estado de Nevada parece pouco disposta a falar sobre o assunto e apelos como este raramente produzem resultados. Shevchenko não descartou um possível recurso, mas disse que esperaria e consideraria suas opções depois de assistir novamente à luta. Enquanto isso, porém, ela se consola em saber em seu coração que foi a verdadeira vencedora no sábado.

“Sim, sou eu quem é afetado”, disse Shevchenko. “Fui eu – ela também – quem empatou nessa luta. Não é uma perda, mas infelizmente as regras de luta funcionam da mesma forma. Em caso de empate, o cinturão fica com quem o tinha. Mas por outro lado, não creio que isso vá afetar o meu legado, porque a verdade está aqui.

“O mundo inteiro, 20 mil pessoas que estavam assistindo a luta ao vivo na T-Mobile Arena, viram o resultado. Eles sabem a verdade e a verdade está aqui. Não importa o que as pessoas tentem inventar depois disso, como pontuam ou o que fazem, a verdade está aí… Mas a verdade está aqui, é por isso que não está afetando o meu legado.”

Mas embora o legado de Shevchenko possa não estar em apuros, Bell pode estar numa situação muito diferente. Já sob intensa reação dos fãs em relação aos placares, Shevchenko acredita que, daqui para frente, Bell poderá enfrentar um escrutínio cada vez maior por parte dos lutadores.

“Eu lutei com todo o meu coração. Garanti uma vitória em três rounds, e isso não é culpa minha pelo erro de um juiz”, disse Shevchenko. “E não é [me] quem vai conviver com essa decisão. Ele será para sempre lembrado por esse erro. Na próxima vez que ele for julgar – não sei se ele vai julgar outra luta – ele estará olhando para os cantos dos lutadores e seus times com grandes, grandes, grandes olhos de [they don’t] acredite naquela pessoa, no seu profissionalismo.”

Embora Shevchenko esteja claramente insatisfeito com Bell e ainda queira uma explicação sobre o que aconteceu no sábado, ela pelo menos gostou de uma coisa em seu placar de 10-8.

“Quero ouvir isso dele, para dizer o contrário”, concluiu Shevchenko. “Quero ouvir dele dizer que não foi esse o motivo. Quero ouvir dele por que foram três rounds, eu ganhei, e de repente decidir: ‘Oh meu Deus, não quero deixar isso acontecer. 10-8.’

“É bom que não tenha sido 10-7. [Laughs.]”