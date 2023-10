Benefícios TANF Texas: Quanto o TANF paga por uma criança no Texas e quando é pago em outubro de 2023?

TANF foi projetado para oferecer financeiro e suporte médico para Texas famílias que enfrentam dificuldades económicas.

A TANF concentra-se particularmente em ajudar filhos dependentes e seus pais ou parentes que vivem sob o mesmo teto.

Este apoio torna-se vital quando um progenitor enfrenta desemprego ou subemprego, deixando os seus filhos sem o apoio parental necessário.

Um aspecto essencial do TANF são os casos apenas de crianças, que representam quase metade de todos os casos de TANF.

Estes casos surgem quando nenhum adulto é incluído no cálculo do benefício, normalmente porque as crianças residem com parentes ou outros não-parentes especificados, ou porque os pais não são elegíveis para receber benefícios. TANF devido a razões específicas que não sejam a renda.

Benefícios do TANF são projetados para cobrir várias necessidades básicas, incluindo alimentação, roupas, habitação, serviços públicos, móveis, transporte, serviços telefônicos, lavanderia, suprimentos domésticos e suprimentos médicos não cobertos pelo Medicaid. Estes pagamentos mensais em dinheiro visam aliviar o estresse financeiro e melhorar o bem-estar geral das famílias elegíveis.

Elegibilidade TANF e limites de renda

Para ser elegível para Assistência Familiar do Texas, você deve atender a determinados critérios. Você deve ser residente do Texas e Nós cidadãos, alienígena legalou estrangeiro qualificado. Além disso, é preciso estar desempregado ou subempregado e com renda baixa ou muito baixa. A elegibilidade também se estende a:

Indivíduos com filho com 18 anos ou menos

Grávidas

Indivíduos com 18 anos ou menos que sejam chefes de família

Os limites de renda para Assistência TANF variam dependendo do tamanho da família. Embora os limites de rendimento forneçam uma ideia geral, alguns indivíduos podem qualificar-se para benefícios mesmo que o seu rendimento exceda ligeiramente os valores indicados no gráfico.

Por exemplo, um caso apenas para crianças em Texas poderá receber mensalmente Pagamento TANF de US$ 112 para uma família de um só. Este montante aumenta para US$ 136 para famílias com um filho e um dos pais ou responsável. O máximo mensal Quantidades de TANF também variam de acordo com o tamanho da família, sendo que o maior valor atinge US$ 466 para famílias com cinco membros.

Cronograma de pagamento TANF em outubro de 2023

É importante notar que Pagamentos TANF em Texas não são distribuídos uniformemente entre todos os destinatários. O cronograma de pagamento depende de vocêr Grupo de determinação de elegibilidade (EDG), garantindo um desembolso escalonado aos beneficiários.

Aqui está o Benefícios em dinheiro TANF cronograma de pagamento para Texas em Outubro de 2023:

EDG # terminando em 0: Benefícios disponíveis em 1º de outubro

EDG # terminando em 1: Benefícios disponíveis em 3 de outubro

EDG # terminando em 2: Benefícios disponíveis em 5 de outubro

EDG # terminando em 3: Benefícios disponíveis em 6 de outubro

EDG # terminando em 4: Benefícios disponíveis em 7 de outubro

EDG # terminando em 5: Benefícios disponíveis em 9 de outubro

EDG # terminando em 6: Benefícios disponíveis em 11 de outubro

EDG # terminando em 7: Benefícios disponíveis em 12 de outubro

EDG # terminando em 8: Benefícios disponíveis em 13 de outubro

EDG # terminando em 9: Benefícios disponíveis em 15 de outubro

Conhecer o cronograma de pagamento com base no seu Número EDG pode ajudá-lo a planejar suas finanças de forma eficaz e garantir acesso oportuno a Assistência TANF.

Compreendendo o critério de eleição, limites de rendae cronogramas de pagamento pode capacitá-lo a aproveitar ao máximo essa assistência.