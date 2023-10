Confira quando vai ser o Concurso Câmara de Fortaleza?

O Concurso Câmara de Fortaleza-Ceará- está sendo um dos mais esperados até o momento. Espera-se também que vários cargos sejam contemplados.

O presidente da Casa, Gardel Rolim, anunciou que o novo edital poderá ser divulgado em breve.

Sobre o Concurso Câmara

Apesar de que ainda não foram divulgados maiores detalhes sobre vagas e cargos, os detalhes deverão ser divulgados o quanto antes. Sobre o prazo ser em breve, o presidente anunciou as informações por meio das redes sociais.

Gardel destacou: “Isso é um compromisso meu com a Câmara, com a Cidade, para a gente reforçar a equipe técnica da Câmara Municipal. Ter técnicos em Educação, em Saúde, em Orçamento, em Meio Ambiente e Urbanismo… Para que as comissões técnicas possam funcionar com apoio devido, qualificado”.

Vale lembrar que em agosto de 2022, o MP recomendou à Câmara sobre realização do concurso.

Com isso, mediante as necessidades e todo o déficit de servidores, espera-se que o edital saia em 2024.

Quando foi o último Concurso Câmara



O concurso da Câmara de Fortaleza, realizado em 2019 sob a organização da Fundação Carlos Chagas, abriu as portas para candidatos em busca de oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Com um total de 31 vagas, este concurso atraiu inúmeros aspirantes a profissionais do setor público, oferecendo remunerações atrativas variando de R$ 2.678,31 a R$ 4.182,48.

Cargos e Vagas:

As vagas foram distribuídas entre cargos de nível superior e médio. No nível superior, havia oportunidades para Consultor Técnico Jurídico, Engenheiro Civil, Contador, Consultor Técnico Legislativo, Consultor Técnico Administrativo, Médico Clínico Geral, Bibliotecário, Redator e Revisor. No nível médio, as vagas eram para Agente Administrativo.

Etapas do Concurso

O processo do Concurso Câmara compreendia as seguintes etapas:

Prova Objetiva: Agente Administrativo: 60 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos. Cargos de nível superior: 60 questões, com 30 relacionadas a conhecimentos gerais e 30 a conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos:

As provas de conhecimentos básicos incluíam questões nas áreas de Língua Portuguesa, Noções de Legislação, Fundamentos e Teoria Geral do Direito, e Raciocínio Lógico Matemático.

Conhecimentos Específicos:

As questões de conhecimentos específicos variavam de acordo com o cargo, abrangendo áreas como Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Tributário e Direito Previdenciário, entre outros, dependendo da posição almejada.

Este concurso representou uma oportunidade significativa para aspirantes a cargos públicos em Fortaleza, com uma variedade de cargos e remunerações competitivas.

Como se preparar

Preparar-se para um concurso público é uma tarefa que exige planejamento e dedicação. Primeiramente, é importante escolher o concurso que mais se adequa aos seus objetivos e habilidades. Assim que tiver feito sua escolha, é crucial ler o edital atentamente para entender as regras, conteúdos, formato das provas e datas importantes.

Estabeleça um cronograma de estudos realista, distribuindo as matérias de forma equilibrada. Defina metas diárias, semanais e mensais, e siga um horário consistente para otimizar sua preparação. Quanto aos materiais de estudo, procure recursos de qualidade, como livros, videoaulas, apostilas e recursos online recomendados por candidatos aprovados.

Enquanto estuda, faça anotações e revise regularmente o que aprendeu para consolidar o conhecimento. Resolva questões de provas anteriores para se familiarizar com o formato das perguntas e seu nível de dificuldade. Também é importante realizar simulações de provas para cronometrar seu desempenho e se acostumar com o ambiente da prova real.

Além dos estudos, cuide da sua saúde. Mantenha uma alimentação equilibrada, pratique exercícios físicos e garanta um sono adequado. A saúde física e mental desempenha um papel crucial na sua preparação. Gerencie o estresse por meio de técnicas de relaxamento, meditação ou outras estratégias que funcionem para você.

Mantenha-se atualizado sobre quaisquer mudanças no edital ou na data da prova, e esteja preparado para se adaptar às circunstâncias. Compartilhe sua jornada de preparação com amigos ou grupos de estudo, pois o apoio mútuo é valioso.

A jornada de preparação para concursos pode ser longa e desafiadora, portanto, é essencial manter a motivação e persistir, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Realize simulados frequentes e avalie seu desempenho para identificar seus pontos fracos e ajustar sua estratégia de estudos conforme necessário