Conor McGregor submete primeiro teste de drogas em quase 2 anos após voltar ao programa antidoping do UFC

Conor McGregor submeteu oficialmente seu primeiro teste de drogas desde que voltou ao programa antidoping do UFC.

O ex-campeão de duas divisões do UFC, que deixou o programa de testes em 2021 após sofrer uma fratura devastadora na perna em uma luta com Dustin Poirier, apresentou três amostras durante um teste administrado pela Agência Antidoping dos Estados Unidos. Os registros online mostram o teste de McGregor, embora não especifiquem a data em que as amostras foram coletadas.

Parece que tanto sangue quanto urina foram coletados.

É claro que o retorno de McGregor ao programa antidoping do UFC foi o centro das atenções durante o recente anúncio de que a promoção de MMA não estenderá seu acordo com a USADA após o final de 2023. Em declaração pública, o CEO da USADA, Travis Tygart, afirmou que o relacionamento entre o duas empresas tornaram-se “insustentáveis”, em parte devido a McGregor e aos seis meses de testes de drogas exigidos antes que ele pudesse lutar novamente.

O diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, respondeu dias depois, negando categoricamente que alguém tenha solicitado que McGregor recebesse algum tipo de isenção para usurpar os seis meses de testes de drogas exigidos antes que ele pudesse competir novamente.

Campbell também criticou a USADA por tentar fazer de McGregor o bode expiatório depois que já foi tomada a decisão do UFC de cortar relações com a organização antidoping no final do ano.

“O que eles fizeram para [Conor McGregor] é nojento”, disse Campbell. “E para uma entidade que afirma ter um nível de honra e integridade, usá-lo como veículo de mídia para promover uma narrativa falsa é perturbador, nojento, e acho que eles têm alguma responsabilidade legal legítima com a qual deveriam se preocupar. .”

Embora a USADA tenha conduzido o recente teste de drogas de McGregor, a organização antidoping só coletará amostras de atletas do UFC até o final de 2023. Nesse ponto, a Drug Free Sport International iniciará as tarefas de coleta para o programa antidoping do UFC, com o ex-FBI o agente George Piro assumindo como administrador do programa.

O UFC recentemente enviou uma mensagem extensa aos lutadores e dirigentes descrevendo como o programa antidoping ainda seria administrado a partir de 2024, sem interrupção em testes aleatórios e não anunciados.

Quanto a McGregor, ele reingressou oficialmente no programa antidoping do UFC em 8 de outubro, o que significa que estará elegível para competir novamente a partir de 8 de abril de 2024. Atualmente, ele deve enfrentar Michael Chandler em seu retorno ao UFC. ação, embora nenhuma data ou local tenha sido anunciado para a luta proposta.