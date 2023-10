Damian Lillard pede o divórcio da esposa, Kay’La

Damian Lillard A nova equipe de não é a única grande mudança em sua vida – o astro do Milwaukee Bucks acaba de pedir o divórcio de seu parceiro de longa data, Kay’La .

TMZ Esportes confirmou … o 7 vezes All-Star apresentou documentos oficialmente em Oregon no início desta semana.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

De acordo com Semana Willamette o processo de Dame citou diferenças irreconciliáveis ​​​​que “causaram o colapso irremediável de seu casamento”.

O relatório também aponta que os dois parecem ter vivido separados nos últimos 10 meses… com Kay’La se mudando para uma casa de US$ 2,7 milhões em West Linn, enquanto Dame permaneceu em seu apartamento de US$ 7,7 milhões na mesma cidade.