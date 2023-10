Doja Cat mais uma vez está envolta em polêmica após aparecer com camisa de quadrinhos ‘neo-nazista’

Rartista de apper e hip-hop Gato Doja só precisava daquela primeira música e vídeo de sucesso para entrar na indústria do entretenimento. Ela enganou a todos com uma música criada pela indústria que tinha muito pouco ou nada a ver com sua própria personalidade. Um hit com estilo de música eletrônica que a transformou instantaneamente em uma das maiores artistas do mundo. Mas todos que perceberam seus talentos logo conhecerão aspectos de sua personalidade que são considerados controversos, para dizer o mínimo. A lista é muito longa para começar a contar tudo o que ela fez ao longo dos anos, desde que começou a criar música, mas seus maiores sucessos incluem alguns comportamentos questionáveis. Desde antagonizar seus próprios fãs, atacando-os nas redes sociais, até seus videoclipes com temática satânica. Gato Doja certamente pode causar uma boa impressão.

Doja Cat simpatiza com um ‘neonazista’?

Em uma de suas últimas fotos postadas nas redes sociais, Doja Cat veste uma camiseta com a imagem do polêmico comediante Sam Hyde. Esta é uma comédia que tem fortes ligações com o movimento ‘neonazista’. Em junho de 2017, Hyde doou US$ 5.000 ao blogueiro neonazista Andrew Anglin e seu site, The Daily Stormer. Anglin estava envolvido em uma batalha legal com o Southern Poverty Law Center por ‘trollar’ uma mulher judia. O Los Angeles Times relata que Hyde desenvolveu um grande número de seguidores de nacionalistas brancos, misóginos e anti-semitas ao longo dos anos. Doja Cat postou esta imagem vestindo uma camiseta com sua imagem e gerou raiva nas redes sociais.

Apesar de suas ações anteriores com outros assuntos considerados controversos, Doja Cat ainda tem muitos seguidores, mas muitos deles agora estão questionando se deveriam ou não segui-la após sua última exibição. A esmagadora maioria dos comentários afirma que Doja Cat parece estar tentando ser cancelada por todos os meios necessários. Embora Doja Cat já tenha removido as fotos, as pessoas foram rápidas em tirar fotos delas e inundar as redes sociais. Até hoje, a cantora ainda não disse nada sobre as críticas que vem recebendo de toda a internet. Além disso, ela vem perdendo seguidores em um ritmo constante desde que ela postou a imagem.