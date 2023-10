Esta Moeda de 50 Centavos pode ser vendida agora por R$4MIL

Encontrar uma moeda não é uma tarefa muito difícil. Todos os dias, nos deparamos com estas peças, sejam elas novas ou antigas. O que nem todo mundo sabe, é que parte destes itens encontrados podem valer muito dinheiro. Afinal de contas, o Brasil conta com milhares de moedas raras.

Os valores destas peças variam de acordo com uma série de pontos. O estado de conservação do item, por exemplo, ajuda o valor a subir. Para além disso, também deve se considerar a tiragem que foi aplicada, e até mesmo o grau de demanda que os colecionadores imprimem.

A moeda de 50 centavos de 2007

Uma das moedas raras mais cobiçadas por especialistas da área é a de 50 centavos do ano de 2007. Trata-se de um item extremamente desejado por várias pessoas. Ela pode valer um bom dinheiro em algumas situações. Assim, ao pegar esta moeda, é importante analisar com calma, antes de passar para outra pessoa.

Nem todas as moedas de 50 centavos do ano de 2007 são raras. Neste caso específico, estamos falando de uma peça que conta com um erro de fabricação conhecido como batida dupla. Isso ocorre quando a máquina que produz o item faz dois carimbos em um mesmo lado da peça.

Se você encontrar a moeda bifacial com dois reversos, ou com dois anversos, o valor da sua moeda pode ser bem interessante. Veja abaixo:

Moeda de 50 centavos de 2007 com dois reversos ou dois anversos: R$ 4 mil.

Moeda sem o zero



Mas este não é o único erro que pode ser valioso em uma moeda de 50 centavos. A versão de 2012, por exemplo, passou por um grande problema de fabricação. Na ocasião, o Banco Central (BC) colocou em circulação cerca de 40 mil unidades que não tinham o número zero.

O BC retirou parte destas moedas de circulação na época. O fato, no entanto, é que algumas delas seguiram nas ruas. Hoje, estes itens podem chegar a valer nada menos do que R$ 700.

Direitos Humanos

Outra moeda de 50 centavos que também pode valer um bom dinheiro é a versão do ano de 1998. Naquela ocasião, o Banco Central lançou esta peça em comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, estes itens podem ser vendidos por até R$ 450.

Dicas de vendas

Encontrou algumas das moedas acima? O próximo passo é tomar algumas estratégias para fazer uma boa venda. Uma opção, por exemplo, é tentar entrar em contato com colecionadores profissionais. Também é recomendável participar de feiras e eventos especializados em numismática.

Nestes locais, é provável que você encontre pessoas que estão interessadas em pagar um preço justo pelas moedas que você encontrou.

Rainha Elizabeth

Como dito, as moedas valiosas podem ter um valor maior ou menor a depender da história de cada uma deles. Por vezes, um acontecimento histórico tem potencial de fazer com que aquele item passe a valer mais.

A morte da rainha Elizabeth 2ª, por exemplo, pode ser considerado um destes eventos. De acordo com analistas, o fim do reinado mais longevo da história da Inglaterra está mexendo com a sociedade numismática brasileira, que está vendo os preços das libras esterlinas dispararem.

Tais moedas, que antes eram vendidas por algo em torno de R$ 15, podem ser negociadas agora a R$ 2.100 depois da morte da monarca.

“Há um interesse maior dos colecionadores por moedas raras da rainha Elizabeth. A procura por elas, que antes era de cerca de 10 a 15 pedidos por semana, chega a até 80 interessados”, disse o numismata Armando de Alencar Aperta, em entrevista ao portal Uol.

Mas há quem diga que o boom do valor da libra esterlina com o rosto a rainha Elizabeth 2ª não vai durar por muito tempo. “Essas moedas não valem R$ 2.000. Daqui a alguns dias, as pessoas vão esquecer e vão querer a nova moeda do rei Charles”, seguiu Armando Aperta.