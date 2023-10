Gilbert Burns, único oponente comum de Usman, Chimaev, analisa a luta do UFC 294

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Há apenas um homem respirando que esteve em um octógono com Kamaru Usman dar Khamzat Chimaev — Gilberto Burns – e agora “Durinho” está revelando o tão aguardado co-evento principal do UFC 294!

Burns, de 37 anos, juntou-se Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar todas as noites em FS1) … e tendo dividido a jaula com os dois candidatos ao título, ele nos contou onde cada homem tem vantagem.

Para Khamzat, Burns diz que foi uma vantagem o fato de ele ter tido um camp completo – embora estivesse treinando para um oponente diferente no Paulo Costa. Ainda assim, Usman não tinha acampamento … exceto por alguns dias antes de partir para Abu Dhabi.

Quando se trata de Kamaru, Gilbert acredita que sua vasta experiência não pode ser desconsiderada. Usman já esteve em praticamente todas as situações… e isso não pode ser dito de Chimaev (esta será sua 7ª luta no UFC, e a 18ª de Kamaru na promoção de Dana).

Duas dessas lutas foram contra Burns.

A briga de Kamaru e Gilbert foi a luta principal do UFC 258 em fevereiro de 2021 … uma luta que Usman venceu por nocaute técnico no 3º round. A luta foi muito competitiva, principalmente no início, até que KU assumiu e encerrou, mantendo o título.

Khamzat e Gilbert lutaram um ano e mudaram depois no UFC 273, em abril de 2022… luta que Chimaev venceu por decisão unânime. Apesar dos placares do juiz, muitos acreditam que Burns realmente venceu a luta acirrada. Foi sem dúvida a primeira vez que Borz foi empurrado… e embora ele certamente tenha se dobrado, ele não quebrou.

Burns fala muito mais sobre a criação da luta… tocando em tudo, desde velocidade e força de soco até força e habilidade no solo.

Usman, que aceitou a luta com 10 dias de antecedência, é um azarão considerável… cerca de +250 na maioria das casas de apostas esportivas (aposte US$ 100 para ganhar US$ 250, enquanto você arriscaria cerca de US$ 300 para ganhar US$ 100 em Chimaev).

Gilbert não escolheu exatamente um vencedor – pelo menos não diretamente – mas dada sua experiência e as probabilidades… ele tinha isso a dizer.

“Acho que você deveria apostar muito dinheiro em Kamaru Usman”, disse Burns.