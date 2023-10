Greenlife Academia OFERECE EMPREGOS no Nordeste

A Greenlife, rede de academias que é uma das maiores do norte e nordeste, proporcionando diversidade para quem busca saúde e qualidade de vida, está contratando novos funcionários no estado do Ceará. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a marca, confira quais são os cargos disponíveis:

Assistente de Criação – Fortaleza – CE – Efetivo;

Coach de Crossfit – Aldeota – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Rui Barbosa – Fortaleza – CE – Efetivo;

Estagiário (a) de Alongamento – Eusébio – CE – Estágio;

Estagiário (a) de Atividades Infantis – Fortaleza – CE – Estágio;

Estagiário (a) de crosstraining – Fortaleza – CE – Estágio;

Estagiário (a) de Musculação – Fortaleza – CE – Estágio;

Estagiário (a) de Natação – Fortaleza – CE – Estágio;

Líder de Vendas – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor(a) de Bike – Eusébio – CE – Efetivo;

Professor (a) de Bike – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor (a) de Core – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor (a) de Fitdance – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor (a) de Forró – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor (a) de Ginástica Localizada (Greenlocal) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Professor (a) de Yoga – Eusébio – CE – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a Greenlife

Sobre a rede, podemos frisar que a Greenlife tem como propósito levar opções diferenciadas para quem busca saúde e qualidade de vida. Com alto padrão de atendimento e os mais modernos sistemas e equipamentos do mercado, trabalha com foco na promoção de saúde por meio de um ambiente sustentável, seguro e familiar.

Conta com coordenação pedagógica e programas exclusivos voltados para o desenvolvimento infantil, seja ele, físico, cognitivo ou social. Ao todo, são pessoas trabalhando para pessoas gerando valores aos os clientes, parceiros e mais de 700 colaboradores na rede.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Greenlife, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



