Inscrições prorrogadas para o CONCURSO AMC de 128 vagas; Não Perca!

Ao todo são 128 vagas para nível médio para o cargo de Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito (nível médio) para prefeitura de Fortaleza- Ceará.

Vale lembrar que é preciso cumprir estes requisitos:

Os aprovados do concurso AMC receberão salário de:

Com as seguintes gratificações:

O certame será composto de seis etapas. A fase inicial será a prova objetiva com um total de 80 questões que serão divididas entre conhecimento básico e específico.

As demais etapas do concurso AMC são:

Além do concurso AMC, mais um edital está aberto. Agora, o concurso do Ministério Público oferta chances para médio e superior. Os salários poderão chegar até R$ 6 mil.

As oportunidades são do MP AC- Acre.

Vagas concurso do Ministério Público

O concurso anuncia que as 45 vagas são divididas entre estes cargos:

Nível Médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico

Ministerial 10 R$ 4.640,53

Nível Superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista

Ministerial – Análise de Sistemas 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Arquitetura 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Ciências Contábeis 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Direito 21 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Engenharia Civil 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Estatística 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Pedagogia 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Psicologia 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Serviço Social 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Tecnologia da Informação 01 R$ 6.058,46

Como serão as provas do concurso do Ministério Público

A Prova Objetiva é uma parte crucial do concurso, com o objetivo de avaliar o conhecimento teórico dos candidatos necessários para desempenhar o cargo.

Esta avaliação tem um caráter eliminatório e classificatório, o que significa que é fundamental para seguir adiante no processo de seleção. A etapa está marcada para 17 de dezembro.

A prova do concurso do Ministério Público é avaliada em 100 pontos, e para ser aprovado, o candidato precisa obter, no mínimo, 60 pontos. Caso não alcance essa pontuação mínima, o candidato é eliminado do concurso.

As questões da prova são do tipo múltipla escolha, oferecendo quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é considerada correta. Isso significa que os candidatos precisam escolher a resposta certa entre as opções apresentadas.

Essa etapa do concurso do Ministério Público é fundamental para garantir que os candidatos possuam o conhecimento necessário para desempenhar eficazmente as funções do cargo em questão. A avaliação é projetada para ser justa e rigorosa, garantindo que apenas os candidatos mais qualificados avancem no processo seletivo.

As provas serão divididas entre questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

