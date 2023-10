Ja’Marr Chase sobre as lutas de Cincinnati: “Estou sempre aberto”

EUapós uma derrota esmagadora por 27-3 para o Titãs do Tennessee, Ja’Marr Chase, a estrela brilhante do corpo de recepção dos Bengals, não mediu palavras. “Estou sempre aberto”, proclamou Chase, enfatizando sua habilidade sempre presente de fazer jogadas, independentemente das dificuldades atuais do time.

O Bengalas pode estar desconfortável com um recorde de 1-3, mas Perseguir se destaca. Conseguindo sete recepções para 71 jardas no jogo recente, ele continua sendo um farol de esperança mesmo quando o ataque total do time era de apenas 211 jardas. Esses números, no entanto, não refletem as performances estelares que ele apresentou em 2021 e em sua temporada subsequente no Pro Bowl.

A lesão de Burrow está dificultando este ataque

A saúde e o desempenho do quarterback Joe Burrow, que atualmente está lutando contra uma lesão na panturrilha, são motivo de séria preocupação. Abordando isso, Perseguir disse: “Provavelmente é a primeira vez que o vejo com uma lesão como essa. Ele está apenas passando por uma pequena adversidade. Ele estará de volta em breve, continue lutando.” Quando questionado sobre ter menos tempo para abrir nesta temporada, Perseguir foi rápido em encerrar a ideia, reiterando: “Não, estou aberto. Estou sempre aberto. Desculpe meus palavrões.”

A dupla dinâmica de Perseguir e Toca volta aos dias de vitória do campeonato em LSU. Seu sucesso colegial transitou perfeitamente para o NFLlevando a uma série de marcos com o Bengalasentre os quais uma vitória no campeonato AFC.

Perseguira ênfase em TocaO bem-estar de, que ele expressou durante a pré-temporada, fala por si. Ele disse: “Eu só quero que ele esteja 100% saudável para jogar. Não quero que ele tenha pressa. Não quero que as pessoas em seu ouvido lhe digam para jogar em um determinado horário. Eu só quero que ele seja saudável … Não sou eu dizendo a ele para jogar esse jogo específico. Sou eu dizendo para ser saudável quando voltar – 100% saudável.

As decisões recentes da equipe em relação TocaO tempo de jogo de, especialmente devido à sua lesão, atraiu escrutínio. Embora tenham garantido uma vitória contra o Rams de Los Angeles,TocaO desempenho silencioso de levantou sobrancelhas. O último jogo apenas mostrou os desafios que viriam, já que Burrow conseguiu apenas 165 jardas, acertando 20 das 30 tentativas.

Enquanto o Bengalas Para navegar nesta fase desafiadora, o sentimento avassalador é claro: a necessidade de um Burrow totalmente apto e ativo é fundamental. A expectativa aumenta à medida que torcedores e companheiros esperam por um rápido retorno à boa forma.