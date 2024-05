O último vestido de mil dólares de Taylor Swift para seduzir Travis Kelce

Taylor Swift roubou os holofotes durante um recente encontro noturno com a estrela da NFL Travis Kelce em Las Vegas, onde a dupla passou uma noite no restaurante Toca Madera Las Vegas.

A famosa cantora deslumbrou com um vestido metalizado de ombros largos da Alaia, ao preço de 3.030 dólares.

Travis Kelce descreve momento “doloroso” com Taylor Swift no evento de caridade de Mahomes

Ela prendeu o cabelo em um coque e completou o look com seu batom vermelho favorito. Kelcepor outro lado, manteve o estilo casual e elegante em um cardigã multicolorido combinado com uma camiseta branca.

Embora os detalhes de seu encontro noturno fossem escassos nas redes sociais, uma foto de um fã postada no Instagram capturou o casal jantando junto.

A foto, tirada na noite de sábado, coincidiu com Kelcena boate Wynn’s XS durante o set do DJ Kygo por volta das 03h00 de domingo.

Participou da gala de caridade de Mahomes

Rápido e Kelcea escapadela de fim de semana de Sin City foi em apoio a Patrick Mahomes‘ gala beneficente, realizada no Hotel Bellagio. O casal foi visto demonstrando carinho um pelo outro durante a noite, com testemunhas descrevendo-os como “incrivelmente atenciosos” e “amorosos”.

Durante o evento, Rápido se ofereceu para leiloar ingressos para sua Eras Tour, que arrecadou impressionantes 80 mil dólares. Kelceque carinhosamente se referiu Rápido como seu “outro significativo” no palco, apresentou a oferta ao público.

“Eu estava conversando com meu parceiro,” Kelce disse.

“E podemos ter outro item em leilão que não estava em pauta. Alguém já ouviu falar da The Eras Tour?”