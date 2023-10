Kyrie Irving perde competição de tiro para o ator Michael B. Jordan em Abu Dhabi

Dallas Mavericks guarda Kyrie Irving participou de uma disputa de 3 pontos contra o ator Michael B. Jordânia no sábado na Etihad Arena em Abu Dhabi e perdeu por uma margem mínima após três rodadas.

Irving, 31 anos, não jogou o segundo jogo da pré-temporada do Mavericks contra o Os Timberwolves de Minnesota, ambas derrotas em Abu Dhabi. Ele entrou em quadra na primeira disputa, porém, mas marcou apenas dois pontos em 14 minutos de ação.

Jordan, 36, e várias outras estrelas compareceram aos dois jogos. Ele chamou Irving durante a segunda partida e a estrela do Mavs não vacilou.

Irving levantou-se instantaneamente, apesar de usar roupas normais, e enfrentou o ator de “Creed”. Os dois competidores acertaram seus arremessos nos dois primeiros rounds, mas Jordan acertou mais um no terceiro.

O NBA O veterano aceitou a derrota com calma, levantando a mão de Jordan no ar como um árbitro faria para um boxeador vencedor.

Conexão entre Kyrie Irving e Luka Doncic

Luka Doncic esteve disponível para os dois jogos e foi o artilheiro do Mavs na primeira vez, atrás do companheiro Jaden Hardy no jogo de sábado.

Doncic, 24, e Irving nunca pareceram se conectar no ano passado, quando este último foi negociado com o Dallas no meio da temporada.

Treinador principal do Mavericks Jason Kidd As duas estrelas começaram no primeiro jogo da pré-temporada, mas raramente estavam no chão ao mesmo tempo.

Parece que a estratégia de Kidd rumo à temporada 2023-24 da NBA é escalonar os minutos de suas duas estrelas, dando a cada um dos jogadores com posse de bola seu próprio tempo para brilhar.