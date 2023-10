Muitas pessoas se perguntam se menor de idade pode fazer concurso. Afinal, quanto mais cedo se inicia uma carreira melhor, não é mesmo? No entanto, a grande maioria dos editais de certames deixam bem claro que a maioridade é um dos requisitos para a participação do candidato.

Dessa forma, muita gente pode pensar que só é possível começar a pensar no futuro após atingir a idade adulta. Pensando nisso, hoje trouxemos a resposta para essa dúvida.

Assim, você saberá se é possível iniciar antes a busca por um futuro mais estável profissional e financeiramente e quais são as opções. É só ler até o final e conferir tudo!

Menor de idade pode fazer concurso?

Primeiramente, cabe informar que a resposta para essa pergunta varia conforme o concurso em questão. Isso porque, como já mencionamos, a maioria dos concursos exige que o candidato tenha pelo menos 18 anos para assumir o cargo.

No entanto, existem sim algumas exceções, principalmente em concursos relacionados à carreira militar, que oferecem oportunidades incríveis para jovens menores de idade que buscam uma carreira estável.

A seguir, listamos cinco dos melhores concursos que aceitam candidatos menores de 18 anos.

1. ESA — Escola de Sargento das Armas



Você também pode gostar:

Localizada em Três Corações, Minas Gerais, a ESA visa formar sargentos para diversas áreas do Exército Brasileiro. Assim, após a conclusão do curso, os alunos são promovidos a terceiro sargento, com salário de aproximadamente R$ 3.825,00.

Idade Mínima: 17 anos;

Idade Máxima: 22 anos.

Portanto, você que não tem 18 anos ou é responsável por alguém que seja e quer saber se menor de idade pode fazer concurso, saiba que a ESA é uma ótima opção.

2. EsPCEx — Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Após completarem sua formação na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), os cadetes são encaminhados para a prestigiada Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), onde embarcam em um rigoroso período de quatro anos de instrução e desenvolvimento militar. Durante esse período intensivo, esses jovens passam por um treinamento abrangente, adquirindo habilidades técnicas, conhecimentos acadêmicos e valores éticos fundamentais para se tornarem oficiais do Exército Brasileiro. A AMAN desempenha um papel crucial na moldagem desses futuros líderes militares, preparando-os para os desafios complexos e variados que enfrentarão em suas carreiras no serviço do país.

A saber, a formação na EsPCEx é reconhecida como uma das mais rigorosas e valorizadas do país. Além disso, durante o primeiro ano de formação, o salário é de aproximadamente R$ 1.334,00, aumentando nos anos seguintes e chegando a cerca de R$ 7.315,00 após a conclusão do curso.

Idade Mínima: 17 anos;

Idade Máxima: 22 anos.

3. Menor de idade pode fazer concurso da EEAR — Escola de Especialistas de Aeronáutica

A EEAR, ligada à Força Aérea Brasileira (FAB), oferece formação técnico-profissional de nível médio para futuros sargentos da FAB. Desse modo, a instituição prepara os jovens para exercer funções técnicas e especializadas na FAB.

Além de receber treinamento para uma das mais importantes carreiras militares do país, a instituição oferece remuneração para os alunos. Assim, o salário durante o curso preparatório varia de R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00 e, após a conclusão do curso, pode chegar a até R$ 5.559,15.

Idade Mínima: 17 anos;

Idade Máxima: 25 anos.

4. EPCAR — Escola Preparatória de Cadetes do Ar

Semelhante à EEAR, a EPCAR, também tem vínculo com a Força Aérea, e prepara jovens para se tornarem cadetes da Aeronáutica Brasileira e, eventualmente, oficiais. O salário durante a formação varia de R$ 1.046,00 a R$ 1.066,00, e após a formação, os cadetes recebem cerca de R$ 7.490,00.

Idade Mínima: 15 anos;

Idade Máxima: 18 anos.

5. Colégio Naval: menor de idade pode fazer concurso para essa instituição

Por fim, temos o Colégio Naval, responsável por selecionar e preparar alunos para ingressar na Escola Naval, onde serão formados como oficiais da Marinha.

Após passar por todas as etapas de preparação e concluir o curso, os alunos recebem promoção de aspirantes com a oportunidade de entrar na Marinha.

Durante a formação, o salário é de cerca de R$ 1.574, e após a conclusão, a remuneração como Segundo-Tenente é de aproximadamente R$ 7.490,00.

Idade Mínima: 15 anos;

Idade Máxima: 18 anos.

Essas oportunidades são ideais para jovens que desejam seguir uma carreira militar e estão dispostos a iniciar sua jornada antes dos 18 anos. Cada uma dessas instituições oferece uma formação de alta qualidade e salários atrativos, proporcionando um caminho promissor para o futuro.

Portanto, agora que você já sabe que menor de idade pode fazer concurso e quais os melhores deles, não perca mais tempo! Se inscreva ou inscreva seu filho (a) e aumente as chances de ter uma carreira promissora e um futuro estável!