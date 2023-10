MLB News: Alex Rodriguez revela mudanças em sua vida que o ajudaram a voltar aos trilhos

Alex Rodríguez se abriu sobre a jornada transformadora que ele passou em resposta à pandemia global.

Este período de incerteza tornou-se um ponto de viragem na sua vida, desencadeando um profundo renascimento físico e mental pelo qual está profundamente grato.

Em uma aparição recente no Jennifer Hudson mostra a ex-astro do beisebol expôs sua alma, revelando uma transformação impressionante. Seu físico visivelmente mais magro contrasta fortemente com sua aparência de apenas três anos atrás.

No entanto ele agora está totalmente rejuvenescido e cheio de felicidade e atribui uma parte significativa de seu renascimento à sua namorada Jaclyn Cordeiro.

Lex Rodrguez trabalha duro na academia

No período de incerteza induzida pela pandemia, Rodriguez viu-se a braços com o fardo de ser CEO em ambos Los Angeles e Miamisupervisionando duas empresas.

Essa pesada carga de trabalho prejudicou seu bem-estar, levando a um ganho de peso indesejado e a um lapso em seu foco na saúde. Foi sua namorada quem o incentivou a priorizar a boa forma física. Como resultado, ele embarcou em uma revisão substancial de sua rotina diária.

As mudanças que A-Rod implementou

As alterações que Rodriguez introduziu em sua vida refletem as mudanças generalizadas que a pandemia exigiu.

Obrigou muitos a permanecerem confinados em casa, perturbando os seus ritmos diários e levando alguns a desenvolver hábitos prejudiciais que prejudicaram o seu bem-estar geral e a sua saúde física, dando origem a ganho de peso e flutuações de humor.

A-Rod admitiu abertamente que lutava com estas questões, mas também reconheceu a necessidade imperiosa de transformação na sua vida pessoal e profissional, um empreendimento que agora lhe é caro.

“Acabei de mudar minha rotina” Rodriguez disse a Hudson.

“Levanto-me de manhã e não olho para o meu telefone até ao meio-dia.

“Então, desde a hora que eu acordo, estou na academia às 8, malho algumas horas, volto para casa, faço uma pequena sauna, um pouco de vapor, me alongo, medito, e então estou na minha mesa todos os dias das 12h às 18h.”

“Isso parece incrível, vou ter que adotar isso”, disse Hudson. “Porque eu pego meu telefone imediatamente.”