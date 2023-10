Peso Pluma é a última celebridade a assistir Lionel Messi no Inter Miami

CCom a fama generalizada, surgem encontros entre pessoas extremamente famosas em todos os setores. Para Lionel Messisempre foi assim, mas tem se acentuado desde sua chegada ao Inter Miami.

Lebron James e Kim Kardashian estiveram presentes no jogo de estreia de Messi em julho, e tem havido um fluxo constante de celebridades chegando para assistir ao astro argentino nos Estados Unidos.

Peso Pluma encontra Leo Messi

No sábado, durante o jogo em casa do Inter Miami contra FC CincinnatiMessi atraiu mais poder estelar para Estádio DRV PNK. Uma das celebridades foi Peso penao artista mexicano cuja fama aumentou exponencialmente em 2023. Messi deu um high-five em Peso Pluma antes de ir para o banco, que fica bem ao lado da área VIP.

Messi começou o jogo contra o Cincinnati no banco, enquanto ainda está recuperando a saúde após uma lesão no tendão da coxa. Inter Miami acertou a trave três vezes no primeiro tempo.

Miami está se segurando para salvar a vida no MLS corrida de playoffs. O Inter precisa vencer os jogos restantes e buscar ajuda em outro lugar, pois não controla mais o seu próprio destino.