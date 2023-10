Quando vai acontecer ESTE concurso TRT?

O concurso TRT – Tribunal Regional do Trabalho- segue sendo um dos mais aguardados e aclamados pelos concurseiros.

Afinal, quando vai sair este edital?

Concurso TRT

Trata-se do concurso TRT 7 -(Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região), do Ceará.

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7 CE), no Ceará, está se preparando para um novo concurso no próximo ano. Segundo informações preliminares divulgadas pela assessoria de comunicação do tribunal, a expectativa é que um novo edital para servidores seja lançado até o final do primeiro semestre de 2024.

No entanto, é importante ressaltar que o certame ainda está em fase de estudos e depende da confirmação de verbas para a contratação da banca organizadora.

De acordo com a assessoria do tribunal, uma comissão poderá ser formada nos próximos meses, caso os recursos necessários sejam confirmados.

Essa comissão terá como missão avaliar as necessidades funcionais do órgão. Somente após esses procedimentos a seleção poderá ser oficializada, e o processo de escolha da banca organizadora poderá ser iniciado. Uma vez que o contrato seja firmado com a organizadora selecionada, a data de início do certame poderá ser anunciada.

Vale lembrar que o último concurso TRT 7 CE ocorreu em 2017, quando foi oferecida uma vaga para preenchimento imediato, além da formação de cadastro reserva de pessoal em diversos cargos de técnico e analista. A banca organizadora naquela ocasião foi o Cebraspe.



Agora, com a expectativa de um novo concurso, os interessados terão a oportunidade de se preparar para ingressar no TRT 7 CE e contribuir para o serviço público.

Último Concurso TRT

No último concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7 CE), que ocorreu em 2017, foram oferecidas oportunidades para técnicos e analistas em diversas especialidades.

Para os técnicos, o concurso abriu oportunidades em duas áreas distintas:

Área Administrativa: Um leque de vagas com foco em funções que envolvem a gestão e administração do tribunal, como apoio administrativo, atendimento ao público, entre outras.

Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação: Vagas específicas para profissionais da área de TI, destacando a importância da tecnologia na operação do tribunal.

No caso dos analistas, as oportunidades do concurso TRT foram ainda mais diversificadas:

Área Administrativa: Uma variedade de vagas, incluindo funções administrativas e de gestão, ampliando as possibilidades de atuação no tribunal.

Área Administrativa – Contabilidade: Profissionais da área contábil também tiveram a chance de se juntar ao TRT 7 CE, contribuindo com seus conhecimentos específicos.

Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho: Especialistas em medicina do trabalho puderam concorrer a vagas em uma área crucial para a saúde e segurança no trabalho.

Área Apoio Especializado – Medicina (Psiquiatria): Além da medicina do trabalho, a área de psiquiatria teve seu espaço no concurso, refletindo a importância do cuidado com a saúde mental dos servidores.

Área Apoio Especializado – Odontologia: Profissionais odontológicos também tiveram a oportunidade de fazer parte do tribunal, zelando pela saúde bucal dos servidores.

Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação: Assim como os técnicos, especialistas em TI tiveram sua própria área para concorrer a vagas específicas.

Área Judiciária: Uma vaga foi disponibilizada nessa área, com foco nas funções relacionadas ao processo judiciário no tribunal.

Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: Uma oportunidade singular para profissionais com conhecimento especializado na função de oficial de justiça avaliador federal.

Sobre a prova objetiva

A prova objetiva foi uma etapa crucial do concurso, composta por 90 questões no total. Dessas questões, 30 eram voltadas para conhecimentos básicos, enquanto as outras 60 envolviam conhecimentos específicos da área escolhida pelo candidato.

Essa divisão permitiu avaliar a compreensão e a competência dos candidatos em relação aos tópicos gerais e específicos relacionados ao cargo almejado.

O concurso do TRT 7 CE de 2017 representou uma oportunidade significativa para profissionais de diversas áreas ingressarem no tribunal e contribuírem para a administração da justiça do trabalho na região.

Com a perspectiva de um novo concurso, é importante que os interessados fiquem atentos às atualizações e ao lançamento do edital oficial para a próxima oportunidade de carreira no TRT 7 CE.