SEGREDO REVELADO sobre bateria do smartphone: ESSE você precisa conhecer

Apenas algumas pessoas têm conhecimento disso, mas existe um método que pode ampliar a autonomia da bateria de seu dispositivo móvel. Confira esta sugestão e nunca mais se depare com situações desagradáveis.

Não é um segredo para ninguém que o celular se transformou em um dos objetos mais essenciais para as pessoas nos dias de hoje. Com ele, é possível conversar, trocar mensagens, fazer chamadas, acessar as redes sociais, realizar transações financeiras e muitas outras atividades. Para tudo isso, ele necessita de uma quantidade considerável de energia. Portanto, para manter seu smartphone funcionando durante todo o dia, sua bateria precisa estar completamente carregada.

Como fazer a bateria durar o dia todo

Muitos utilizadores enfrentam problemas com a duração da bateria de seus celulares e, em busca de soluções, recorrem aos carregadores portáteis. No entanto, esses dispositivos nem sempre são a melhor opção, uma vez que podem causar desgaste na bateria do aparelho.

Limitar o uso do dispositivo durante o dia também não é viável para muitas pessoas que dependem dele constantemente. Mas, há um método que garante que a bateria de seu smartphone dure o dia inteiro.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que esse método é específico para dispositivos da marca Samsung, e nem todos os modelos possuem essa funcionalidade. No entanto, os utilizadores de outros dispositivos podem explorar alternativas para prolongar a vida útil da bateria, dependendo de sua forma de utilização.

Primeiramente, acesse a seção de configurações, representada pelo ícone de uma engrenagem. Em seguida, escolha a opção “Acessibilidade”. Posteriormente, selecione “Melhorias de Visibilidade” e, em seguida, opte por “Tema de Alto Contraste”. Faça o download deste tema, que está disponível gratuitamente. Depois disso, retorne a “Melhorias de Visibilidade” e ative a “Redução de Brilho Extra”.

Essa configuração fará com que o celular reduza o uso de luzes brancas, resultando em um consumo menor de energia e, portanto, em uma maior economia de bateria. Este truque pode ser utilizado por aqueles que dependem intensamente do smartphone, mas que nem sempre têm a oportunidade de carregá-lo.



Você também pode gostar:

Confira outras dicas para que o celular fique ativo por mais tempo

Agora, essas dicas são aplicáveis a todos os tipos de smartphones. Como mencionado anteriormente, o controle do brilho é crucial para economizar energia. Portanto, é aconselhável reduzi-lo. Além disso, é importante garantir que o Bluetooth esteja desativado, assim como os dados móveis, 4G, 5G e outras conexões sem fio.

Outro aspecto relevante são os aplicativos em segundo plano, que também consomem uma quantidade significativa de energia. Em geral, as fabricantes oferecem recursos para os usuários que desejam prolongar a vida útil da bateria. Nas configurações do dispositivo, você pode ativar a opção “Economia de Bateria”.

Além disso, é fundamental cuidar da sua bateria para evitar danos e a chamada “viciação” da mesma. Evite deixar o celular carregando durante a noite toda, pois o superaquecimento pode ser prejudicial e até perigoso. Opte por carregadores originais, embora possam ser mais caros, garantem uma maior durabilidade da bateria e do próprio dispositivo.

Alguns apps podem drenar as baterias

O funcionamento inadequado ou a inclusão de funcionalidades extras nos apps podem impactar negativamente a autonomia da bateria do seu dispositivo móvel. Isso resulta na exaustão prematura da energia do aparelho, o que só se torna evidente quando o seu desempenho degrada.

Dessa maneira, é de extrema importância periodicamente avaliar se há aplicativos que estão consumindo excessivamente a bateria do seu smartphone. Esse diagnóstico encontra-se disponível nas configurações do dispositivo, onde você terá acesso a gráficos e dados referentes ao consumo de energia.

Assim, torna-se viável identificar a existência de qualquer aplicativo que esteja utilizando de maneira desproporcional a energia da bateria. Nesse contexto, é recomendável analisar e restringir as ferramentas que estejam provocando inconveniências ou prejudicando a otimização do consumo de energia.