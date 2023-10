Suge Knight inicia podcast na prisão, abordando toda a carne bovina

TMZ Hip Hop obteve a primeira introdução de “Collect Calls With Suge Knight” – seu novo podcast com o CEO da Breakbeat Media e cofundador da revista The Source, David Mays .

Dave nos diz que eles já armazenaram cerca de 5 episódios contendo conversas de meia hora cada antes do lançamento oficial do pod no Halloween de 23 e, pelo que vale a pena, os funcionários da prisão parecem estar bem com isso.