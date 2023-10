Travis Kelce compra mansão de 6 milhões de dólares para desfrutar de privacidade com Taylor Swift

Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce adquiriu uma mansão de seis milhões de dólares em Kansas City para aumentar sua sensação de privacidade, em meio ao desenvolvimento de seu relacionamento com Taylor Swift.

O jogador de 34 anos NFL a estrela e o 12 vezes vencedor do Grammy foram frequentemente vistos juntos recentemente, com paparazzi até os capturando de mãos dadas na cidade de Nova York.

Desejando desfrutar de um pouco mais de privacidade, Kelce fez uma compra cara, que teria finalizado na terça-feira.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

É o que afirmam Page Six e TMZ, que acrescentam que a mansão é um luxuoso imóvel com cascata, piscina e campo de minigolfe, estando localizada em condomínio fechado para maior reclusão.

Travis Kelce possui várias propriedades

KelceA decisão de procurar uma residência mais privada ocorreu quando ele percebeu a acessibilidade de sua casa anterior.

Ele já era dono de uma mansão de sete quartos em Kansas City, comprada por US$ 995 mil em 2019, e de um condomínio em Orlando comprado por US$ 355 mil no mesmo ano.

KelceSeu salário anual, que equivale a 14 milhões de dólares, faz parte de um contrato de quatro anos de 57 milhões de dólares que ele assinou com o Chefes em 2020, sem incluir os rendimentos adicionais gerados pelas suas parcerias remuneradas.

A atenção do público sobre Kelceo relacionamento com Rápido era esperado, como ele reconheceu com humor em seu Podcast New Heights com o irmão Jasão.

“Minha vida pessoal que não é tão pessoal,” Kelce observado.

Travis Kelce e Taylor Swift são fotografados em Nova York

O casal foi recentemente fotografado de mãos dadas e fazendo demonstrações públicas de afeto na cidade de Nova York, levando os fãs a especular sobre uma possível sessão secreta de amassos.

Permanece incerto se Rápido participará de mais Kelcejogos de futebol, como tem feito nas últimas semanas.

Isso porque sua Eras Tour, com ingressos esgotados, será retomada em 9 de novembro na Argentina.