Verstappen janta com Senna e Niki Lauda na mesa principal da F1: torna-se tricampeão mundial

Max Verstappen completou uma obra-prima: ele se tornou campeão da Fórmula 1 na temporada de 2023 com cinco corridas pela frente.

Com o segundo lugar na Sprint Race do Grande Prêmio do Qatar, combinado com Checo PérezApós o acidente, o holandês conquistou o tricampeonato de F1 (2021, 2022 e 2023), igualando-se em títulos com Ayrton Senna, Niki Lauda, ​​Jackie Stewart, Jack Brabham e seu sogro, Nelson Piquet.

Aos 26 anos, o prodígio holandês deu Red Bull sua sétima coroa de pilotos na história da equipe desde a compra do Jaguar equipe no início dos anos 2000, e o coloca um atrás Sebastian Vettel e Alain Prost.

Deve ser lembrado que Max Verstappen precisava de apenas três pontos neste fim de semana no Circuito de Lusail para se tornar campeão da Fórmula 1, e ele fez isso na Sprint Race. Sérgio PerezA queda de s garantiu que ninguém pudesse alcançá-lo matematicamente no restante da campanha.

Assim, o holandês correrá oficialmente como tricampeão de Fórmula 1 no domingo, quando largará da pole position no Grande Prêmio do Catar, e vai querer comemorar com sua décima quarta vitória na temporada de 2023.

Além disso, Verstappen chegará a: Austin (Estados Unidos), México, Brasil, Las Vegas (Estados Unidos) e Abu Dhabi, como rei da categoria mais premiada de todo o automobilismo.

Campeonatos por piloto

7-Michael Schumacher

7 – Lewis Hamilton

5 – Juan Manuel Fangio

4-Alain Prost

4-Sebastian Vettel

3 – Max Verstappen

3-Jack Brabham

3-Jackie Stewart

3- Niki Lauda

3 – Nélson Piquet

3 – Airton Senna

2 – Alberto Ascari

2-Jim Clark

2 – Graham Hill

2 – Emerson Fittipaldi

2 – Mika Hakkinen

2-Fernando Alonso

1 – Giuseppe Farina

1 – Mike Hawthorn

1 – Phil Hill

1 – John Surtees

1 – Denny Hulme

1-Jochen Rindt

1 -James Hunt

1 – Mário Andretti

1-Jody Scheckter

1-Alan Jones

1 – Keke Rosberg

1 – Nigel Mansell

1 – Damon Hill

1 – Jacques Villeneuve

1 – Kimi Raikkonen

1 – Botão Jenson

1-Nico Rosberg

Todos os pilotos campeões da história da F1